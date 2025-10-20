Người đại diện: Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng.

Tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực:

1. Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

2. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính...

3. Thực hiện tư vấn pháp luật.

4. Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

5. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Điện thoại: (028) 38208680 - 0819490333

Email: ctyluatsaigon@gmail.com

Website: https://ctyluatsaigon.com/

Địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Tự, P. Tân Định, TP.HCM