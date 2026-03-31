Ông Peter Muhlfeder - Phó Chủ tịch điều hành cấp cao, Tập đoàn Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG (KURZ) đến Hà Nội sau chuyến bay kéo dài gần 13 giờ từ Đức. Điểm dừng của ông là nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T (Q&T Hi-Tech Polymer) - doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia chuỗi sản xuất giấy nền bảo an cho in tiền polymer, lĩnh vực có số lượng nhà cung cấp độc lập rất hạn chế trên thế giới.

Bên trong khu nhà máy rộng hơn 1,5ha, hệ thống dây chuyền được vận hành theo tiêu chuẩn khép kín, với thiết bị hiện đại đến từ Đức, Mỹ và Italia…

Ông Muhlfeder - Phó Chủ tịch điều hành cấp cao, Tập đoàn KURZ (bên trái) và ông Lương Ngọc Anh - Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T (đứng giữa) tại nhà máy sản xuất giấy nền in tiền polymer

“Quy mô đầu tư và mức độ hiện đại ở đây vượt xa những gì tôi hình dung về một doanh nghiệp nội địa”, ông Peter Muhlfeder nói, khi dừng lại trước hệ thống thu hồi dung môi. Đó là công nghệ có thể thu gom dung môi trong không khí để xử lý và tái sử dụng. Đây là một chi tiết vừa mang tính môi trường, vừa phản ánh tư duy công nghiệp bền vững mà nhiều nhà máy tại châu Âu đang theo đuổi.

Cái bắt tay hướng tới đột phá công nghệ giấy in tiền polymer

Trong nhiều thập kỷ, ngành sản xuất giấy in tiền polymer là một “sân chơi hẹp”. Việt Nam, trong phần lớn thời gian, đứng ở vị trí phụ thuộc nhập khẩu. Sự xuất hiện của Q&T đã thay đổi điều đó.

Sau nhiều năm nghiên cứu, doanh nghiệp này đã làm chủ công nghệ PolySecure® - nền tiền polymer đa lớp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sản xuất được loại vật liệu này. Công ty Q&T hiện có 5 bằng sáng chế. Các sản phẩm như PolySecure đã được sử dụng trong nhiều hợp đồng với Nhà máy In tiền Quốc gia, trải rộng trên 4 mệnh giá. Công ty này cũng đang xuất khẩu sang một số ngân hàng trung ương các nước.

Nhà máy Q&T tọa lạc tại KCN cao Láng-Hòa Lạc có mức đầu tư 1.100 tỉ đồng, với máy móc và trang thiết bị hiện đại

Ở chiều ngược lại, KURZ với hơn 130 năm lịch sử, hiện diện ở hơn 30 quốc gia, là cái tên gần như định nghĩa tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực bảo mật quang học, đặc biệt với công nghệ Kinegram. Công nghệ này là một dạng thiết bị hình ảnh biến đổi theo góc nhìn nhiễu xạ quang học, có thể nhận biết bằng mắt thường nhưng không thể sao chép.

Trong hợp tác lần này, Công ty Polymer Q&T và KURZ sẽ cùng nghiên cứu giải pháp nhúng yếu tố bảo an quang học trực tiếp vào giữa các lớp vật liệu polymer, thay vì dán nổi trên bề mặt. Cách làm này giúp các thành phần bảo an trở thành một phần của cấu trúc vật liệu, khó bị can thiệp hoặc tách rời mà không làm hỏng sản phẩm.

Tiền polymer, hoặc hộ chiếu sử dụng công nghệ này sẽ luôn mới, đẹp, bóng vì tuổi thọ được tăng lên nhiều lần, tích hợp bảo mật ở cấp độ cao nhất.

Phó Chủ tịch Tập đoàn KURZ bày tỏ sự trân trọng với hành trình sáng tạo của Công ty Q&T

Theo đại diện doanh nghiệp, Q&T sẽ là đối tác độc quyền sử dụng công nghệ Kinegram trong nền polymer nhúng. Trong khi đó, KURZ cam kết chỉ phát triển công nghệ đặc biệt này dành cho nền polymer nhúng với Công ty Q&T, không cung cấp cho bất kỳ đối tác nào khác.

Hai bên lựa chọn hợp tác theo chiều sâu kỹ thuật, thay vì dừng ở cung cấp thiết bị hoặc vật liệu riêng lẻ.

Giấy nền polymer mới, bóng, bảo mật và siêu bền

Các thị trường mục tiêu xuất khẩu của Q&T đều là những quốc gia đang hiện đại hóa tiền tệ. KINEGRAM® sẽ là sản phẩm duy nhất trên thế giới tích hợp loại bảo an này, tạo ra lợi thế tuyệt đối.

Ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch Q&T Hi-Tech Polymer cho biết: “Trong bối cảnh ngành tiền tệ toàn cầu ngày càng đặt trọng tâm vào độ bền, tuổi thọ và khả năng chống giả, việc kiểm soát đồng thời cả vật liệu nền và yếu tố bảo an được xem là hướng đi có giá trị gia tăng cao. Hợp tác lần này hướng tới sản phẩm chất nền polymer thế hệ mới chưa từng có trên thị trường toàn cầu. Với công nghệ mới giấy nền polymer luôn mới, bóng, bảo mật và siêu bền”.

Năm 2023, Thứ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Hoàng Giang trao bằng độc quyền sáng chế cho Công ty Công nghệ cao Polymer Q&T

Hợp tác với KURZ giúp Q&T không còn chỉ là “nhà sản xuất vật liệu nền”, mà là nhà cung cấp giải pháp bảo an tích hợp. Thay vì chỉ cung cấp nền in, doanh nghiệp có thể tiến tới cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh đã tích hợp sẵn các lớp bảo mật. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng của nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các thị trường đang chuyển dịch sang tiền polymer bởi có độ bền cao, chi phí vòng đời hợp lý và khả năng chống giả tốt hơn.

Bà Lương Thanh Trang - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T giới thiệu về những bằng sáng chế độc quyền của Q&T trong nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy nền polymer

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T)