Được tổ chức thường niên từ năm 2011, Banknote Conference (hội nghị tiền tệ quốc tế) là diễn đàn lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ sản xuất, thiết kế và quản lý tiền giấy. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 11-14/5, quy tụ hơn 435 đại biểu đến từ 68 quốc gia, 164 tổ chức cùng gần 90 ngân hàng trung ương và nhà máy in tiền quốc gia.

Ông Lương Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Q&T (giữa) cùng các đối tác quốc tế tại gian hàng ở Banknote Conference 2026

Yếu tố bảo an nhúng trong lõi tờ tiền là xu hướng của tương lai

Tại Banknote Conference 2026, Việt Nam là nước duy nhất của châu Á có doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị và có gian trưng bày, là Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T.

Tại hội nghị, Q&T giới thiệu công nghệ PolyShielded - giải pháp bảo an nhúng trong lõi tờ tiền polymer. Gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, bao gồm đại diện từ các ngân hàng trung ương lớn và các đối tác công nghệ quốc tế.

Điểm gây chú ý lớn nhất là tham luận mang tên “Inside-Out Revolution” của Q&T Hi-Tech Polymer. Theo đại diện doanh nghiệp, nghịch lý của tiền polymer hiện nay nằm ở chỗ chất nền polymer có tuổi thọ thiết kế 7-10 năm nhưng các yếu tố bảo an dán trên bề mặt như foil, hologram hay OVD lại xuống cấp nhanh hơn nhiều do ma sát, va chạm và tác động hóa học.

Công nghệ PolyShielded, giải pháp bảo an nhúng trong lõi tờ tiền polymer của Công ty Q&T được các đối tác đánh giá cao

Lớp bảo an bề mặt đang trở thành nguyên nhân khiến ngân hàng trung ương phải thay thế tiền polymer với chi phí lớn. Giải pháp doanh nghiệp đề xuất là đưa các yếu tố bảo an vào bên trong lõi tờ tiền để tránh hao mòn vật lý, đồng thời tăng mạnh khả năng chống bóc tách, can thiệp và làm giả.

Công nghệ bảo an nhúng trong lõi cũng được đánh giá là vẫn tương thích với hạ tầng in offset, intaglio, ATM và hệ thống xử lý tiền hiện có, giúp tránh các chi phí thay đổi quá lớn cho ngân hàng trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Mark Deakes - Chủ tịch Hiệp hội IOTA đánh giá, Q&T có bước đột phá, mở ra một xu hướng trong tương lai để làm cho yếu tố bảo an bền hơn, có khả năng chống giả tốt hơn.

Cũng tại hội nghị, nguyên Cục trưởng phát hành kho quỹ, Ngân hàng Trung ương Mexico, ông Erneto González Candela đã công bố nghiên cứu năm 2025 của UnderCurrency cho thấy PolySecure® của Q&T đạt tuổi thọ dài hơn 79,5% so với một tờ tiền polymer tiêu chuẩn.

“Chúng tôi rất bất ngờ và tự hào khi công nghệ, sản phẩm của Việt Nam có 2 bài đánh giá độc lập tới từ châu Âu và châu Mỹ”, ông Lương Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T chia sẻ.

Ông Lương Ngọc Quốc An - Giám đốc bán hàng quốc tế, Công ty Q&T, phát biểu tại Banknote Conference 2026

Banknote Conference 2026 cho thấy, ngành công nghệ tiền giấy đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh với bốn xu hướng lớn: tích hợp bảo an vào lõi chất nền, xác thực đa phương thức, quang học plasmonic và thiết kế dựa trên dữ liệu. Tính bền vững và khả năng chống làm giả bằng AI đang trở thành động lực thúc đẩy toàn bộ quá trình chuyển đổi này.

Công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam được tạp chí quốc tế chuyên ngành chú ý

Sau hội nghị, Banknote Industry News (BIN), tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực tiền tệ, in tiền bảo an và công nghệ chống giả đã đăng tải bài viết riêng về công nghệ của Q&T.

Theo BIN, Q&T là nhà cung cấp chất nền tiền polymer tiên tiến được công nhận quốc tế, đồng thời xây dựng mô hình cung ứng linh hoạt và mang tính chủ quyền hơn cho các ngân hàng trung ương.

Tạp chí này đặc biệt nhắc tới hai công nghệ PolySecure® và PolyShielded™ của doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ El Salvador cùng Chủ tịch NMIT tham quan và làm việc tại nhà máy Q&T nhân chuyến thăm ngày 20/05/2025

Trả lời BIN, ông Lương Ngọc Anh cho biết, PolySecure® là chất nền polymer đa lớp mà doanh nghiệp đang cung cấp cho các ngân hàng trung ương, còn PolyShielded™ là phiên bản nâng cấp với các yếu tố bảo an được nhúng giữa các lớp vật liệu.

“Hãy hình dung PolySecure® là nền móng. PolyShielded™ là những gì nó trở thành khi bạn thêm vào đó các yếu tố bảo an được nhúng bên trong”, ông Lương Ngọc Anh nói.

Theo BIN, các công nghệ như KINEGRAM®, yếu tố đọc bằng máy, công nghệ tương thích RFID, vật liệu phát quang hay các hệ thống xác thực thế hệ mới đều có thể được tích hợp trực tiếp vào chất nền polymer và được bảo vệ khỏi mài mòn vật lý.

Tọa lạc tại KCN cao Láng-Hòa Lạc, Công ty Q&T có mức đầu tư 1.100 tỉ đồng, với máy móc và trang thiết bị hiện đại

Đáng chú ý, BIN nhận định tiền polymer hiện nay vốn đã có tuổi thọ cao gấp khoảng 2,5-4 lần tiền giấy cotton. Nếu PolySecure® tiếp tục kéo dài độ bền của tiền polymer, các ngân hàng trung ương có thể giảm đáng kể chi phí in thay thế, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy tiền cũ ở quy mô lớn.

Q&T hiện đã đạt chứng nhận INTERGRAF 15374:2023, tiêu chuẩn quản lý an ninh quốc tế dành cho các nhà cung cấp ngành in bảo an. Theo doanh nghiệp, hơn 90% nguyên vật liệu sản xuất được mua trong nước, góp phần giảm rủi ro biến động tỷ giá và tăng tính chủ động của chuỗi cung ứng, rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng.

Bảo Ngọc