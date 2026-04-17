Trước đó, trong 3 ngày (10-12/4), chương trình đã thu hút đông đảo khách tham gia check-in, dùng thử sản phẩm, mua sắm với ưu đãi độc quyền và trải nghiệm loạt hoạt động tương tác sôi động.

Cocolux x 3CE kết hợp cùng CongB đưa hoạt động mua sắm trở thành hành trình trải nghiệm

Trong không khí sôi động của những ngày cuối tuần, sự kiện Cocolux x 3CE x CongB diễn ra tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy, Hà Nội đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo giới trẻ yêu làm đẹp và hâm mộ thần tượng. Không chỉ là chuỗi hoạt động mua sắm trải nghiệm, sự kiện còn tạo dấu ấn cảm xúc với sự góp mặt của ca sĩ CongB, nghệ sĩ trẻ sở hữu hình tượng ngọt ngào và đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Gen Z.

Ca sĩ CongB tràn đầy năng lượng tại sự kiện Cocolux và 3CE

Trong 3 ngày (10-12/4), không gian của Cocolux và 3CE tiếp đón hàng trăm khách tham gia trực tiếp dùng thử sản phẩm, mua sắm với ưu đãi độc quyền và nhận về quà tặng như: gương, túi xách, balo du lịch. Đồng thời, Cocolux cũng tận dụng điểm mạnh tại điểm bán flagship 134 Cầu Giấy, kết hợp đưa trải nghiệm thưởng thức trà sữa mát lạnh, chụp hình photobooth và gắp gấu bông siêu vui dành cho mọi khách hàng mua sắm tại cửa hàng.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện

Không khí sự kiện được đẩy lên cao trào ở chặng cuối với sự xuất hiện của nam ca sĩ CongB. Phong cách gần gũi cùng nguồn năng lượng trẻ trung của nam ca sĩ nhanh chóng khuấy động không gian, biến cửa hàng thành một sân khấu mini sôi động. Người hâm mộ không chỉ hòa giọng theo "Nhớ em 8 lần", “Ngôi sao hy vọng” mà còn tham gia tương tác qua hoạt động như nhảy freestyle, vẽ tranh hay bốc thăm may mắn.

Ca sĩ CongB tại sự kiện

Sự thân thiện, cá tính riêng cùng năng lượng bùng nổ của CongB cũng chính là tinh thần mà Cocolux và 3CE hướng tới - khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện bản sắc riêng. Tất cả đã tạo nên một trải nghiệm mua sắm giàu cảm xúc, nơi khách hàng không chỉ tiêu dùng mà còn được kết nối và tương tác với thương hiệu một cách tự nhiên và trọn vẹn.

3CE - đối tác chiến lược của Cocolux tại thị trường Việt Nam

Trong tổng thể sự kiện, 3CE không chỉ là thương hiệu đồng hành mà còn là đại diện tiêu biểu cho làn sóng mỹ phẩm Hàn Quốc đang tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Với phong cách trang điểm hiện đại, bảng màu thời thượng và khả năng cập nhật xu hướng linh hoạt, 3CE nhanh chóng chinh phục giới trẻ. Danh mục sản phẩm đa dạng từ son môi, phấn mắt, phấn má đến phấn nước giúp thương hiệu đáp ứng nhiều phong cách và cá tính làm đẹp, từ đó trở thành lựa chọn quen thuộc của những khách hàng yêu thích make-up Hàn Quốc.

Thông qua hệ thống bán lẻ Cocolux được đầu tư bài bản, kết hợp không gian mua sắm và trải nghiệm, các sản phẩm chính hãng từ 3CE dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng. Khách hàng không chỉ mua sắm mà còn trực tiếp trải nghiệm, thử sản phẩm và nhận tư vấn trong môi trường giàu tính tương tác, góp phần nâng tầm hành vi mua sắm thành trải nghiệm cá nhân hóa.

Khán giả tham dự sự kiện gặp gỡ ca sĩ CongB

Sự cộng hưởng giữa khả năng dẫn dắt xu hướng của 3CE và độ phủ rộng của hệ thống bán lẻ Cocolux tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt, đồng thời củng cố vị thế của thương hiệu trong phân khúc mỹ phẩm trang điểm cao cấp tại Việt Nam, đặc biệt trong việc chinh phục thế hệ khách hàng đề cao cả chất lượng và trải nghiệm xứng tầm.

Không gian sự kiện Flagship Cocolux - Điểm đến cộng hưởng trải nghiệm cảm xúc

Trong khuôn khổ sự kiện, không gian sự kiện tại Cocolux x 3CE trở thành một điểm đến làm đẹp sôi động và đông khách. Với vị trí thuận lợi, không gian hai tầng hiện đại cùng cách bài trí chỉn chu, các khu vực trưng bày và trải nghiệm được đầu tư đồng bộ, mang đến hành trình khám phá sản phẩm trọn vẹn. Khách hàng không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà còn trực tiếp dùng thử, tham gia các hoạt động tương tác, từ đó cảm nhận rõ hơn giá trị mà Cocolux và thương hiệu 3CE mang lại.

Ca sĩ CongB check-in tại không gian sự kiện kết hợp giữa Cocolux và 3CE tại Hà Nội

Sức hút xuyên suốt sự kiện là minh chứng cho định hướng lấy trải nghiệm làm trung tâm của Cocolux và 3CE. Không chỉ là hệ thống bán lẻ, thương hiệu đang dần định hình như một điểm đến làm đẹp và tận hưởng không gian sự kiện toàn diện, thông qua trải nghiệm tại sự kiện khách hàng được tiếp cận sản phẩm chính hãng, kiến thức và dịch vụ trong không gian chuyên nghiệp, sôi động và hiện đại bậc nhất.

Việc Cocolux liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, đầu tư vào trải nghiệm và hợp tác với các đối tác quốc tế như 3CE cũng cho thấy cam kết lâu dài của nhãn hàng trong việc góp sức nâng tầm thị trường mỹ phẩm bán lẻ tại Việt Nam.

Lệ Thanh