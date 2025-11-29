Năm 2025, làng nhạc Việt chứng kiến sự bùng nổ của thế hệ ca sĩ trẻ với màu sắc riêng biệt, phong cách đa dạng và lượng người hâm mộ đông đảo. Trong số đó, Quang Hùng MasterD, Quang Anh Rhyder và CONGB nổi bật, cùng góp mặt trong chương trình Anh trai say hi, nơi họ thể hiện khả năng hát, rap, chơi nhạc cụ và dẫn dắt nhóm, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu nhạc trẻ.

Quang Hùng MasterD: Từ chàng trai xứ Huế đến hiện tượng Việt - Thái

Nam ca sĩ Quang Hùng MasterD.

Sinh năm 1997 tại Huế, Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, là một trong số ít ca sĩ Việt Nam có sức lan tỏa mạnh ra thị trường quốc tế, đặc biệt là Thái Lan. Hành trình âm nhạc của anh bắt đầu từ những ngày còn là học sinh với nhóm HowFEEL Production, tự thu âm và cover nhạc. Năm 2015, khi đăng tải mashup hơn 30 ca khúc V-pop trên mạng xã hội, Quang Hùng nhanh chóng thu hút sự chú ý và lượng người hâm mộ đông đảo.

Con đường đi lên của anh không hề dễ dàng, Quang Hùng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi vào TPHCM lập nghiệp, thậm chí ngủ ngoài công viên vì thiếu tiền thuê trọ. Trong suốt 9 năm, anh còn chiến đấu với rối loạn thần kinh thực vật - một chứng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực và tinh thần. Nam ca sĩ chia sẻ: “Âm nhạc đã cứu sống tôi nhiều lần”.

Năm 2018, anh chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp qua chương trình The Debut và đến năm 2024, tiếp tục tạo dấu ấn tại Anh trai say hi, lọt vào đội hình Best 5 nhóm toàn năng. Không chỉ hoạt động tại Việt Nam, anh còn xây dựng fanclub sôi nổi tại Thái Lan, thường xuyên phát hành bản tiếng Thái của các ca khúc và biểu diễn tại Bangkok.

Quang Hùng MasterD tại chương trình Waterbomb TPHCM 2025.

Quang Hùng MasterD trình diễn tại chương trình Waterbomb:

Âm nhạc của Quang Hùng gói gọn trong các thể loại R&B, pop ballad, ballad nhẹ nhàng giàu cảm xúc với nhiều ca khúc tự sáng tác như: Dễ đến dễ đi, Gotcha (Đã có anh), Thủy triều, Ánh mắt biết cười. Ngày 22/11, anh ra mắt album đầu tay BLOOMEVER gồm 12 ca khúc như những “bông hoa nở rộ” từ trải nghiệm và cảm xúc cá nhân, tri ân những người luôn đồng hành cùng anh.

Quang Anh Rhyder: Từ Quán quân Giọng hát Việt Nhí đến nghệ sĩ đa năng

Nguyễn Quang Anh đăng quang Quán quân The Voice Kid 2013.

Sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, Nguyễn Quang Anh gắn bó với âm nhạc hơn một thập niên, trưởng thành từ một tài năng nhí. Năm 2013, anh giành Quán quân Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên, trở thành hiện tượng được yêu thích rộng rãi. Thay vì chạy theo các sự kiện, anh tập trung học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2018, Quang Anh đổi nghệ danh thành Rhyder, mang ý nghĩa “chiến binh”, đồng thời tái định vị hình ảnh với những ca khúc mới. Sự tham gia Rap Việt mùa 3 (2023) giúp anh ghi dấu ấn nhờ khả năng melodic rap giàu cảm xúc, giọng hát cao và phong cách đa dạng từ pop, R&B đến dance-pop và rock. Năm 2024, Quang Anh góp mặt trong Anh trai say hi, khẳng định khả năng hát, rap, sáng tác và chơi trống, cùng các ca khúc nổi bật như: Hào quang, Chân thành, I’m Thinking About You, Bảnh, dừng chân ở vị trí Á quân.

Quang Anh trở thành Á quân "Anh trai say hi" 2024.

Năm 2025, Quang Anh ra mắt album TRAP với 10 ca khúc lấy cảm hứng từ không gian hậu tương lai, khẳng định mong muốn xây dựng bản sắc âm nhạc độc lập. Dù sớm nổi tiếng, Rhyder từng đối diện áp lực thoát khỏi “cái bóng quán quân nhí” và chỉ trích khi thử nghiệm màu sắc mới nhưng nhờ kiên trì anh tiếp tục chứng minh năng lực và phong cách âm nhạc đa dạng.

CONGB: Từ thực tập sinh Hàn Quốc đến ca sĩ triển vọng Vpop

CONGB từng có thời gian thực tập ở Hàn Quốc.

CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là gương mặt trẻ triển vọng với hình ảnh hiện đại, năng động. Anh từng là thực tập sinh tại Hàn Quốc, rèn luyện bài bản về ca hát, vũ đạo và kỹ năng biểu diễn.

Năm 2022, CONGB tham gia chương trình sống còn Boys Planet, gây ấn tượng nhờ kỹ năng vũ đạo và sân khấu, dù bị loại ở tập 8, xếp hạng 43. Anh tiếp tục thử sức với Starlight Boys (2024) và bước ngoặt lớn là tham gia Anh trai say hi 2025, nơi thể hiện khả năng đa năng từ hát, rap đến chơi trống.

Trong suốt 11 tập, CONGB nhiều lần đảm nhận vai trò đội trưởng vừa dẫn dắt nhóm vừa phối hợp cùng các thành viên để tạo tiết mục hoàn chỉnh. Các màn trình diễn Hermosa, Dẫu có đến đâu và Đoạn kịch câm nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, giúp anh được kỳ vọng lọt Best 5 mùa này.

CONGB tại "Anh trai say hi".

Với ca khúc pre-debut Em đợi anh lâu chưa?, phong cách trình diễn sôi động, dễ tiếp cận và viral trên mạng xã hội, CONGB đang xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Quang Hùng MasterD, Quang Anh Rhyder và CONGB là 3 minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ của thế hệ ca sĩ trẻ Việt Nam 2025. Họ không chỉ sở hữu tài năng và phong cách riêng mà còn biết cách kết nối với cộng đồng người hâm mộ trẻ, tạo nên những hiện tượng âm nhạc đích thực.

Ảnh, video: FBNV