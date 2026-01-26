Trong những ngày này, cả nước đang tưng bừng, hân hoan niềm vui bởi sự thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hoà chung không khí ấy, Thu Thuỷ - Quán quân dòng nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai 2017 cũng vừa gửi đến khán giả MV Đảng dẫn lối thời đại của nhạc sĩ Tường Minh.

Âm nhạc của Đảng dẫn lối thời đại trẻ trung, bản phối khí thực sự sôi động, đúng tinh thần thanh niên. Bài hát ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sáng suốt, soi đường, lãnh đạo toàn dân, toàn quân luôn tiến về phía trước, nhất là chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Lời bài hát rất gần gũi, dễ hiểu, giai điệu trẻ trung, tiết tấu sôi động mang lại không khi tươi vui, hân hoan cho người nghe.

Ca sĩ Thu Thuỷ đang là ca sĩ - chiến sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Quân đội.

Sở hữu giọng hát nội lực, ngoại hình xinh đẹp, Thu Thuỷ hiện đang là cái tên được đông đảo khán giả yêu quý và cô liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ ở Hà Nội và các tỉnh thành khác.

“Ở thời điểm này, thực sự với trách nhiệm của một người nghệ sĩ, tôi muốn đóng góp một chút ít công sức của mình đó là mang đến cho công chúng món quà tinh thần để tăng thêm niềm vui, niềm tự hào khi chúng ta được sống trong một đất nước bình yên, hoà bình và tự do, hạnh phúc và cũng là để nhắc nhở chính bản thân phải luôn sống, học tập và lao động hết mình, cống hiến sức trẻ trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật”, ca sĩ Thu Thuỷ chia sẻ.

WeChoice Awards 2025 hé lộ album với 27 nghệ sĩ đình đám

BTC WeChoice Awards 2025 vừa công bố danh sách 27 nghệ sĩ tham gia album chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam quy tụ nhiều thế hệ từ nghệ sĩ gạo cội đến dàn anh trai - em xinh nổi bật.

Các nghệ sĩ tham gia album của WeChoice Awards.

Danh sách gồm: Hải Bột, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, BigDaddy, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu, MIN, Văn Mai Hương, Phúc Du, Phùng Khánh Linh, Vương Bình, CONGB, buitruonglinh, Orange, Jaysonlei, Ánh sáng AZA, Saabirose, WOKEUP, Kai Đinh, TRID MINH, DuongK, HAROSÉ, Dlight, LV.KhanhHung, N.T.B, NewL và Minh Đạt Nguyễn. Sự đa dạng phong cách hứa hẹn tạo nên bức tranh toàn cảnh về Vpop đương đại.

Chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam nhấn mạnh tinh thần hành động ở hiện tại, khuyến khích mỗi cá nhân góp phần kiến tạo tương lai. Album tiếp tục được kỳ vọng trở thành “đặc sản” quen thuộc của WeChoice qua từng mùa.

Isaac lần đầu ra mắt ca khúc Tết sau nhiều năm ca hát

Isaac vừa phát hành ca khúc Hơn ngàn mùa xuân, đánh dấu lần đầu tiên anh ra mắt một sản phẩm âm nhạc chủ đề Tết. Ca khúc mang giai điệu sôi động nhưng chứa đựng câu chuyện cảm xúc về hành trình trưởng thành của người con xa nhà, từ tuổi thơ háo hức đến mong ước giản dị khi lớn lên: cha mẹ khỏe mạnh, gia đình sum vầy.

Ca sĩ Isaac.

Isaac gửi gắm thông điệp: “Có ba có mẹ là hơn ngàn mùa xuân”. Ca khúc do nhạc sĩ Avi Kim Anh sáng tác - người từng là thực tập sinh cùng thời với Isaac trong nhóm 365, tạo nên sự đồng cảm và chân thật cho bài hát.

CongB chính thức debut tại Việt Nam với EP CONGBDAY

CongB mới phát hành EP CONGBDAY và MV Nhớ em 8 lần, chính thức ra mắt tại Việt Nam sau thời gian hoạt động tại Hàn Quốc và tham gia Anh trai say hi.

CongB

EP gồm 5 ca khúc, 2 MV, đĩa CD vật lý và chuỗi hoạt động fanmeeting. CD vật lý đạt hơn 6.500 bản sau 5 ngày mở bán, ghi nhận gần 96.000 lượt truy cập từ 12 quốc gia.

MV "Nhớ em 8 lần":

EP mang màu sắc trẻ trung, mở đầu bằng Nhớ em 8 lần, tiếp đến Vitamin C, Sweet Love, Bài hát này dành riêng cho mình em và kết thúc bằng Ngôi sao hy vọng. MV quy tụ dàn anh trai như: BigDaddy, buitruonglinh, Mason Nguyễn, TEZ, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K, Đỗ Nam Sơn.

Cheng tạo ấn tượng với ca khúc "Chồng ải chồng ai"

Cheng tiếp tục ghi dấu với MV Chồng ải chồng ai, theo đuổi hướng kết hợp chất liệu dân gian trong hình thức hiện đại. Sau Zung zăng zung zẻ (2025), ca khúc mới trở thành sản phẩm mở đầu năm 2026.

MV được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống và không khí lễ hội của vùng Tây Bắc Việt Nam. Ca khúc thuộc thể loại melodic rap, trong đó phần giai điệu và cấu trúc được xây dựng dựa trên âm hưởng của làn điệu dân ca dân tộc Thái, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Cheng trong những khung hình đậm chất văn hóa Tây Bắc.

Phần hòa âm phối khí mang màu sắc hip-hop đương đại, kết hợp cùng các nhạc cụ dân tộc đặc trưng của vùng cao như bộ gõ, khèn, sáo. Đáng chú ý, Sáo Mèo được sử dụng làm nhạc cụ chủ đạo, góp phần tạo nên không gian âm nhạc mộc mạc, phóng khoáng và đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Cheng sẽ biểu diễn ca khúc tại thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ngày 29/1, gửi thông điệp về việc bảo tồn và phát triển văn hóa Việt qua âm nhạc đương đại.

