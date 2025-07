Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện tài khoản tiktok của một công ty thẩm mỹ trên địa bàn đăng tải clip “anh công an xăm hình”. Đây là thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an.