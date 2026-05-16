TPHCM:

Khoảng 20h tại chợ đầu mối Bình Điền, Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Bình Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe chở hàng ra vào chợ.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Sau khoảng 3 giờ, lực lượng chức năng đã kiểm tra 429 trường hợp, phát hiện 1 xe hết niên hạn sử dụng và 2 tài xế dương tính với chất ma túy, không ghi nhận trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế chở hàng vào chợ Bình Điền dương tính với ma túy, gồm L.V.N. (quê Đắk Lắk) và C.V.T. (quê Tây Ninh).

Những trường hợp có biểu hiện nghi vấn sẽ được yêu cầu kiểm tra ma túy. Nếu kết quả ban đầu nghi dương tính, tài xế sẽ được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm xác định.

Đối với 2 trường hợp dương tính với ma túy, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Hậu, tài xế có 8 năm kinh nghiệm, cho biết khi quay lại chợ nhập hàng như thường ngày thì gặp chốt kiểm tra. Anh vui vẻ chấp hành các yêu cầu vì cho rằng đây là việc rất cần thiết để nhắc nhở tài xế luôn lái xe trong trạng thái tỉnh táo. Anh cũng cho biết bản thân chưa từng vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 21h30, lực lượng CSGT phát hiện tài xế Nguyễn T.A. (SN 1981, quê Tây Ninh) điều khiển xe tải chở hàng vào chợ Bình Điền với nhiều lỗi vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế này vi phạm các lỗi gồm: không chốt cố định cửa sau và cửa bên thùng xe khi lưu thông; không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy đăng ký xe cùng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Với các lỗi vi phạm trên, tài xế A. bị xử phạt hơn 22 triệu đồng, phương tiện bị niêm phong và tạm giữ để xử lý theo quy định.

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế này thừa nhận dù không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe chở hàng vào chợ Bình Điền suốt gần một năm qua.

“Nơi tôi làm việc gần chợ Bình Điền nên ngày nào tôi cũng lái xe chở hàng vào đây. Tôi lái hơn một năm nay, hôm nay mới bị xử phạt”, tài xế A. nói.

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 15/5, đơn vị triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT tăng cường tối đa quân số, phương tiện và trang thiết bị nhằm đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy và đường sắt.

Các hành vi được lực lượng chức năng tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe, vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải, xe tự chế, đua xe trái phép cùng các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở nghi vấn “độ xe”, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

Phòng CSGT TPHCM cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm tai nạn giao thông và hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy.