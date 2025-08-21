Lễ ký kết diễn ra tại Trụ sở của Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia.

(từ trái qua) Ông Febrian Alphyanto Ruddyard - Thứ trưởng Bappenas, bà Teni Widuriyanti - Tổng Thư ký Bappenas, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group, ông Rachmat Pambudy - Bộ trưởng Bappenas, ông Tạ Văn Thông - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Rachmat Pambudy cho hay: "Bốn tháng trước, tôi đến thăm trụ sở CT Group tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực sự ngạc nhiên với sự phát triển về Khoa học công nghệ của Việt Nam. Kinh tế không gian tầm thấp - LAE và chuyển đổi số Quốc gia là 2 lĩnh vực mới rất quan trọng với Indonesia. Chúng tôi mong được hợp tác lâu dài với CT Group".

Kinh tế không gian tầm thấp (Low‑Altitude Economy, viết tắt: LAE) là nền Kinh tế mới hình thành trên các công nghệ cao, đang phát triển bùng nổ tại các nước tiên tiến.

LAE là cấu trúc nền kinh tế đa tầng trong không gian diễn ra dưới độ cao 3.000m, là “ánh xạ” của mọi ngành kinh tế trên mặt đất được đưa lên không gian với năng suất cao hơn nhiều lần, dựa trên các tiến bộ về khoa học công nghệ như máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, máy bay, khinh khí cầu, trạm không gian, hệ thống quản lý không gian để giám sát, vận hành và phục vụ.

Trên thế giới, các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, EU, Singapore đang phát triển mạnh mẽ, mỗi nơi có chiến lược và ưu tiên khác nhau. Một ví dụ là Trung Quốc năm 2023 quy mô LAE chỉ 65 tỷ USD thì đến 2025 dự kiến đạt 550 tỷ USD.

Chính phủ Indonesia đã thành lập Ủy ban Kinh tế không gian tầm thấp từ năm 2024 và tìm kiếm sự hợp tác về kỹ thuật từ Trung Quốc cùng một số nước. Trong khi Chính phủ dành một ngân sách khổng lồ lên đến 900 tỷ USD cho Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Ông Tạ Văn Thông - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia chia sẻ: "Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia và CT Group vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia lên một tầm cao mới, đặc biệt là vào dịp cả hai nước đang cùng kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cam kết luôn đồng hành cùng và luôn mở cửa đón chào các bạn mọi lúc”.

Tại sự kiện, CT Group cũng tiến hành ký kết hợp tác với 8 Đại học hàng đầu Indonesia là Đại học Mở Terbuka, Đại học Udayana, Đại học IPB, Đại học Surabaya, Học viện Công nghệ Indonesia (ITI), Học viện Perbanas, Học viện Công nghệ và Kinh doanh Visi Nusantara (ITB Vinus), Đại học Riau, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của cả hai bên trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân lực và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao.

CT Group tiến hành ký kết hợp tác với 8 Đại học hàng đầu Indonesia. Ảnh: CT Group

Trước đó, đơn hàng 5.000 UAV vận tải không người lái xuất khẩu sang Hàn Quốc của CT Group cũng là dấu mốc góp phần khẳng định Việt Nam không còn chỉ gia công may mặc , lắp rắp công nghệ thấp mà đã làm chủ những công nghệ lõi như điều khiển bay tự động, trí tuệ nhân tạo và hệ thống vận hành không gian phức hợp.

(Nguồn: CT Group)