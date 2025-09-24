Do siêu bão Ragasa, thị trấn Quang Phục, huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) vừa hứng chịu trận lũ kinh hoàng khi hồ chứa nước bị vỡ. Dòng nước cuốn trôi cầu, cây cối và phương tiện, gây thảm họa nghiêm trọng, khiến ít nhất 14 người tử vong, 34 người bị thương và 124 người mất tích, tính đến ngày 24/9.

Tại thôn Đại Bình, một cụ bà họ Thạch, 87 tuổi, bị dòng bùn lũ ập vào nhấn chìm và tử vong ngay trong ngôi nhà của mình.

Người con gái chia sẻ nỗi mất mát. Ảnh: Ettoday

Con gái nạn nhân nghẹn ngào cho biết, hiện thi thể mẹ vẫn mắc kẹt trong nhà.

Bà nói trong nước mắt: “Mẹ tôi đã 87 tuổi nhưng còn khá khỏe mạnh. Nào ngờ dòng bùn lũ ập đến quá nhanh khiến bà không kịp thoát thân. Chồng và con trai tôi vội vã lao về nhà tìm cách cứu, nhưng cũng bị mắc kẹt, suýt mất mạng. May mắn có lực lượng cứu hộ hỗ trợ, họ mới thoát ra được vào khoảng 3h sáng nay".

Người con gái nức nở kể, căn nhà cấp 4 của họ đã bị ngập hoàn toàn, tài sản bị cuốn hết. Nhưng trong nỗi đau, bà vẫn cảm thấy được an ủi khi thi thể mẹ không bị cuốn trôi. Bà tha thiết mong cơ quan chức năng nhanh chóng đưa mẹ ra ngoài để người đã khuất sớm được an nghỉ.

Vỡ hồ, bùn lũ ập vào khiến người dân trở tay không kịp. Ảnh: Ettoday

Ông Từ - trưởng thôn Đại Bình - xác nhận tình trạng thảm khốc: “Dù chúng tôi đã nhận thông tin trước về nguy cơ tràn lũ, nhưng không ai nghĩ lại nghiêm trọng đến thế. Lúc đó cũng không có hệ thống cảnh báo sóng thần hay còi báo động nào vang lên để sơ tán.

Chúng tôi chỉ kịp báo trong nhóm LINE (nhóm trò chuyện cho phép người dùng trò chuyện với nhiều người cùng lúc - nv), nhắn mọi người chạy lên tầng hai”.

Hiện người dân trong thôn bắt đầu dọn dẹp, song vô cùng khó khăn vì thiếu thốn đủ bề, thông tin từ Ettoday.