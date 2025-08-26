Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 23/8. Nạn nhân là Chen Jian Wei, tới khu chung cư ở Bukit Jalil để tìm gặp bạn gái.

Ảnh minh họa: Residensi Bintang Bukit Jalil

Trước đó, Jian Wei không thể gọi được cho bạn gái qua điện thoại nên cố gắng tìm gặp trực tiếp. Vì tòa chung cư có hệ thống an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt, chàng trai 25 tuổi buộc phải làm liều, cố trèo lên căn hộ của bạn gái ở tầng 20.

Tuy nhiên, khi mới trèo được tới tầng 9, Jian Wei bị trượt chân nên rơi thẳng xuống, chấn thương nặng ở đầu và tử vong tại chỗ. Đến 10h45 sáng cùng ngày, thi thể của nạn nhân mới được phát hiện.

Kết quả điều tra được cảnh sát Malaysia công bố cho thấy không có dấu hiệu tội phạm nào và vụ việc chỉ đơn thuần là một tai nạn.

Lễ tang của Jian Wei diễn ra hôm 25/8 tại quê nhà ở Bidor, Perak. Đại diện gia đình cho biết Jian Wei chỉ mới trở về Malaysia hồi cuối tháng 7, sau một thời gian làm trong ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng ở nước ngoài.

Trong thời gian ở nhà tìm việc, anh nảy sinh tình cảm với bạn gái hiện tại. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài chưa đầy 1 tháng thì bi kịch xảy ra.

Theo lời người anh trai, gia đình biết Jian Wei có bạn gái nhưng chưa bao giờ gặp cô gái, thậm chí không rõ cả tên hay có bất kỳ thông tin liên lạc nào.

Được biết, Jian Wei là em út trong gia đình 5 anh em và có mối quan hệ tốt với gia đình. Anh trai nạn nhân cho biết, em mình là người vui vẻ và rất gần gũi với mẹ.