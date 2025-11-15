Theo Jimu News, ngày 10/11, công an thị trấn Gia Trạch nhận được tin báo về một vụ xô xát trong gia đình. Lực lượng chức năng lập tức có mặt và xác định người con trai, ông Dương Mỗ Trung (55 tuổi), đã đánh mẹ ruột vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt.

Ông Dương Mỗ Trung ngay sau đó bị tạm giữ hình sự để điều tra theo quy định pháp luật. Cụ bà 92 tuổi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị và đã được người thân đón về chăm sóc.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video ông Dương đánh mẹ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Jimu News

Người dân địa phương cho biết, gia đình ông Dương vốn là người từ thôn Trương Tước, cách nơi tạm trú hơn 2km. Khu vực Trương Tước đã được giải tỏa từ vài năm trước, người dân tạm thời phải thuê nhà chờ xây dựng khu tái định cư. Mẹ con ông Dương đến thuê nhà tại thị trấn Gia Trạch.

Theo hàng xóm và họ hàng, cụ bà có 4 người con gái và con trai út là ông Dương Mỗ Trung. Chồng cụ mất cách đây hơn 20 năm. Người con trai út "được cưng chiều từ nhỏ".

Các chị gái của ông thường xuyên mua sắm, giúp đỡ và đáp ứng nhiều yêu cầu của em trai. Một người hàng xóm nhận xét: "Tính ông ấy nóng, được nuông chiều nên dễ bốc đồng".

Ông Dương từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Người vợ đầu sinh cho ông 1 con trai rồi ly hôn. Người vợ thứ hai sinh con trai bị tật bẩm sinh, sau đó bà qua đời vì ung thư. Hiện ông sống cùng người vợ thứ ba và có thêm 1 con trai nữa.

Hàng xóm cũng tiết lộ, cụ bà 92 tuổi không hoàn toàn sống với con trai út. Do tuổi cao, sức yếu, cụ thường được các con gái luân phiên chăm sóc. Tuy nhiên, do sức khỏe các con gái đều không tốt - người bị bệnh nền, người góa chồng, người tuổi cao - nên đôi lúc các chị em đưa mẹ sang nhà em trai để thuận tiện hơn.

Người cháu họ của ông Dương chia sẻ, tính ông "không phải người xấu", nhưng từ nhỏ được nuông chiều nên dễ mất kiểm soát cảm xúc. Trong khi đó, vài năm gần đây, cụ bà xuất hiện triệu chứng sa sút trí tuệ, hay quên, đôi khi nghi ngờ người trong nhà lấy đồ của mình. Điều này khiến không khí gia đình thường xuyên căng thẳng.

"Bà cụ lúc nhớ lúc quên. Có hôm rất minh mẫn, hôm lại nói năng lẫn lộn. Nhưng sức khỏe cụ tốt", một hàng xóm khác chia sẻ.

Một chi tiết khiến nhiều người xót xa là thái độ của cụ bà sau vụ việc. Khi được đưa về từ bệnh viện và biết con trai bị cảnh sát bắt giữ, cụ tỏ ra lo lắng.

Cụ nói rằng con trai "không đánh trúng chân", rồi lấy 500 NDT (hơn 1,8 triệu đồng), thuê xe đến đồn công an với ý định "bảo con về". Cụ cho rằng con trai đang đau yếu, mắc bệnh tiểu đường nên sợ ông không chịu được cảnh tạm giữ.

Hình ảnh cụ bà luôn bảo vệ con trai dù bị con đánh khiến nhiều người xót xa xen lẫn cảm động.