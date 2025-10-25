Một vụ bạo hành trẻ em gây rúng động Indonesia vừa được phanh phui tại huyện Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia khi bé trai 6 tuổi, tên viết tắt MAA, tử vong sau nhiều ngày bị mẹ kế RN (30 tuổi) hành hạ tàn nhẫn, theo Tribun News.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ không chỉ bởi sự dã man của người mẹ kế, mà còn vì cách thức che giấu tội ác tinh vi. Người mẹ kế đã dùng phấn trang điểm để che vết bầm trên mặt đứa trẻ.

Theo thông tin từ cảnh sát, RN đã bạo hành con riêng của chồng suốt 3 ngày liền, bắt đầu từ thứ Sáu (17/10/2025) đến rạng sáng thứ Hai (20/10/2025), tại làng Rawapanjang, khu Bojonggede. Sau đó, bé MAA được phát hiện đã tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ bạo hành trẻ em gây rúng động. Ảnh: Tribun News

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân bị xuất huyết vùng đầu, dẫn đến não sưng phù nghiêm trọng. Trên cơ thể em cũng có nhiều vết bầm, thương tích ở lưng và môi, chứng tỏ đã bị đánh đập kéo dài.

Theo lời khai ban đầu, RN thường nổi giận khi MAA không nghe lời hoặc không chịu ăn. Thậm chí, chỉ vì xin tiền mua đồ ăn vặt, bé cũng bị đánh.

Cảnh sát nghi ngờ đằng sau hành vi này còn có yếu tố phân biệt đối xử. Trong nhà, RN có 3 đứa con, nhưng chỉ MAA là con riêng của chồng, còn 2 đứa trẻ còn lại là con ruột của người phụ nữ.

Theo bà Isah, hàng xóm nạn nhân, mọi người nhiều lần thấy bé MAA với khuôn mặt đầy vết bầm, song em luôn nói là bị ngã.

“Cứ mỗi lần gặp là lại thấy cháu có vết bầm tím. Vết cũ chưa hết thì lại có vết mới, có cả dấu như bị bóp cổ. Khuôn mặt thì thấy rõ, còn phần thân thì bị che bởi quần áo”, bà Isah kể lại.

Một người hàng xóm khác, bà Sumiarti, nhớ lại từng thấy MAA đánh phấn rất dày trên mặt khi ra quán gần nhà. Khi được hỏi, bé chỉ nói: “Không phải con bôi, mẹ bôi cho con đó”.

Sau này, mọi người mới hiểu RN đã dùng phấn để che vết bầm do chính mình gây ra. Dù nhiều lần nghi ngờ, nhưng người dân không có bằng chứng cụ thể, nên không thể báo cảnh sát.

Cảnh sát đã khởi tố RN về tội bạo hành trẻ em dẫn đến chết người, đồng thời tiếp tục điều tra động cơ thật sự phía sau hành vi tàn độc này.