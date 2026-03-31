Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh.

Lợi thế cho giai đoạn tăng trưởng mới

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vừa diễn ra với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Gia Lai lần đầu giới thiệu một không gian phát triển mới, kết hợp giữa cao nguyên và duyên hải sau khi hợp nhất địa giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026, cùng với chuỗi sự kiện đi kèm, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển đồng bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tiếp tục phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch, tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; đột phá phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh…

Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho các dự án.

“Chúng ta phải phát huy triệt để lợi thế từ không gian sáp nhập để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược Đại ngàn - Biển xanh” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và gợi mở đây không phải là sự kết nối không gian đơn thuần, mà là việc xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch, từ trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của mảnh “đất võ, trời văn”…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Gia Lai, mà còn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh cả nước đang triển khai các mục tiêu phát triển mới, qua đó tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và hội nhập quốc tế.

Hiện thực hóa các cam kết đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thông tin về những định hướng lớn trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Song song với các hoạt động du lịch, trong hai ngày 28 - 29/3, Gia Lai tổ chức liên tiếp các hội nghị xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho tổng cộng 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến khoảng 838.000 tỷ đồng (tương đương hơn 32 tỷ USD). Các dự án tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế biến, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, đô thị và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai hôm nay là không gian phát triển mới, được hình thành từ sự giao thoa giữa cao nguyên đại ngàn và vùng duyên hải giàu bản sắc.

Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, nguồn lực đa dạng hơn và dư địa tăng trưởng lớn. Tỉnh xác định phương châm phát triển là “khai thác tối đa tiềm năng - phát huy lợi thế - đột phá hạ tầng - cải thiện môi trường đầu tư - phát triển nhanh và bền vững”.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tinh thần hành động “không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng”, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và hiện thực hóa các cam kết đầu tư.

Những tín hiệu bứt phá

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định tầm quan trọng của hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026.

Sau sáp nhập, Gia Lai có diện tích hơn 21.500km², dân số trên 3,5 triệu người, sở hữu hơn 600.000ha rừng và quỹ đất nông nghiệp lớn. Cùng với đó là vị trí kết nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ ra biển của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Từ nền tảng này, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 phát triển theo hướng nhanh và bền vững, với các trụ cột gồm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ - du lịch, logistics và phát triển đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm các chỉ đạo được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư…

Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào.

Không chỉ dừng ở thu hút đầu tư, Gia Lai còn mở rộng mạnh mẽ không gian hợp tác khu vực. Những ngày qua, tỉnh liên tiếp ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào và các tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear.

Sự kết nối đồng thời với cả Lào và Campuchia cho thấy Gia Lai không chỉ mở rộng hợp tác song phương, mà đang từng bước định hình vai trò là trung tâm liên kết khu vực, nơi giao thoa giữa Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và tiểu vùng sông Mê Kông.

Từ du lịch, đầu tư đến hợp tác khu vực, Gia Lai đang phát đi những tín hiệu bứt phá rõ nét trong năm 2026, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Hà Nam - Nguyễn Hiền