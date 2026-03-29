Ngày 29/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giữa địa phương và 4 tỉnh Nam Lào gồm Attapeu, Champasack, Salavan và Sekong.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết trong giai đoạn 2021–2025, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào vẫn đạt nhiều kết quả tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động hợp tác trong giai đoạn này gần 116 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, giai đoạn 2026–2030, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, trọng tâm là nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; duy trì các chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo hai bên; mở rộng hợp tác trong giáo dục, y tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, đầu tư, thương mại và du lịch...

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai ký bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh Nam Lào. Ảnh: Đ.T

Tại lễ ký kết, ông Sỉ-lay Sỉ-sá-vẻng-súc, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu chia sẻ: “Được tham dự hội nghị xúc tiến, quảng bá đầu tư và dự khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai, tôi rất vinh dự và tự hào vì đây là dịp rất quan trọng để chúng tôi trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư cũng như phương pháp khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân”.

“Tôi tin tưởng chúng ta sẽ giữ vững truyền thống tốt đẹp và giành được những thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp đổi mới, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Lào”, ông Sỉ-lay Sỉ-sá-vẻng-súc nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2026–2030, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước hai nước trong việc tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trên nền tảng tin cậy và gắn bó, quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các tỉnh Attapeu, Champasack, Salavan và Sekong trong thời gian tới sẽ không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, nhằm vun đắp tình đoàn kết bền chặt giữa các địa phương hai nước...