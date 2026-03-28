Hàng trăm dự án “đổ bộ” vào Gia Lai

Sáng 28/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026.

Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư tại Gia Lai.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ cương và hành động quyết liệt; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, đồng hành”, lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có năng lực cạnh tranh thực chất.

Theo Chủ tịch Phạm Anh Tuấn, trên tinh thần “không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng”, mọi nhiệm vụ được triển khai nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định tỉnh sẽ đồng hành thực chất với doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án, từ chuẩn bị đầu tư, triển khai đến vận hành và mở rộng; đồng thời duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, không để các vướng mắc kéo dài thành điểm nghẽn.

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, công bằng, minh bạch; ưu tiên các dự án có tầm nhìn dài hạn, tạo động lực phát triển.

Chú trọng mô hình kinh tế tri thức

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế, cho rằng mặc dù Gia Lai có tốc độ tăng GRDP bình quân hằng năm đạt khoảng 7,2%/năm (cao hơn mức bình quân của cả nước là 6,3%/năm), nhưng khó có sự tăng trưởng đột biến lên mức 10–10,5%/năm trong giai đoạn tới nếu tiếp tục phát triển theo mô hình kinh tế cũ, dựa chủ yếu vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, để đạt mức tăng trưởng đột phá như kỳ vọng, tỉnh Gia Lai cần chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Đây được xem là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao năng suất, tăng giá trị gia tăng và khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có của địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, ông Harsha Vardhan, Giám đốc Phát triển chuỗi cung ứng Syre Impact AB (Thụy Điển), chia sẻ rằng Syre rất mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp khác, từ thu gom chất thải, phân loại nguyên liệu, sản xuất sợi, sản xuất dệt may đến các nhà cung cấp công nghệ và đối tác logistics để cùng đầu tư tại Gia Lai.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Gia Lai cần quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; xác định mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị công.

Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư vào Gia Lai, đồng thời cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững lâu dài.