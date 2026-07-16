Đồng hành cùng Nguyễn Thùy Linh trong dự án là nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng ở vai trò phối khí và biểu diễn, cùng nghệ sĩ Jazz Quỳnh Phạm, người tham gia sản xuất và đồng hành trong quá trình thực hiện album. Riêng ca khúc Bên em là biển rộng có sự góp mặt của các nghệ sĩ Jazz quốc tế gồm nghệ sĩ piano Salvatore Spano (Ý), nghệ sĩ contrabass Duylinh Nguyen (Pháp) và nghệ sĩ saxophone David Valdez (Mỹ).

Nguyễn Thùy Linh say sưa biểu diễn trong buổi ra mắt MV.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Linhbof cho biết, giữa một thị trường âm nhạc chuộng sự sôi động, việc ra mắt album Jazz không phải là bước đi chiến lược mà là một cơ duyên tự nhiên. Qua Phố và Jazz, cô mang tham vọng kéo gần khoảng cách giữa khán giả Việt và dòng nhạc vốn bị gắn mác kén người nghe này. Bằng cách làm mới những nhạc phẩm quen thuộc như Phố nghèo, Không còn mùa thu, Bên em là biển rộng... Linhbof chứng minh Jazz có thể rất dịu dàng, rất Việt Nam và gần gũi như việc gặp lại một người bạn cũ.

Quá trình thực hiện album cùng các cộng sự đòi hỏi sự khắt khe về kỹ thuật và khả năng ngẫu hứng. Tuy nhiên, kỷ niệm lớn nhất với nữ ca sĩ lại nằm ở việc ê-kíp học cách im lặng để lắng nghe nhau. Để giữ trọn hơi thở sống của từng nhạc cụ, toàn bộ ca khúc đều được thu trực tiếp và ưu tiên tinh thần của bài hát thay vì phô diễn kỹ năng cá nhân. Trong số đó, Những mùa hoa bỏ lại là ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân nhất của cô - một lời tự sự bình thản về sự mất mát, ký ức và cách con người học cách chấp nhận những điều không thể níu giữ.

Khán giả vốn dĩ quen thuộc với cái tên Linhbof - một nghệ danh khởi nguồn từ nickname "Linh Bò" dung dị nhưng đã lớn lên cùng hành trình âm nhạc của cô. Thế nhưng, giữa hình ảnh một nghệ sĩ quyến rũ, hát Jazz lãng mạn dưới ánh đèn và một Nguyễn Thùy Linh đời thường là hai mảng màu đối lập thú vị.

"Trên sân khấu, trong phòng thu, tôi có thể tự tin hơn, bay bổng hơn, nghệ sĩ hơn. Còn ngoài đời, tôi là người khá đơn giản... Tôi mù tịt về thời trang, thích mặc những bộ quần áo thật thoải mái, thậm chí là nhạt nhòa", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ít ai ngờ đằng sau giọng ca sâu lắng ấy lại là một người phụ nữ không thích sự nổi trội giữa đám đông. Cô tìm thấy niềm vui trong những điều vô cùng nhỏ bé: lê la hàng quán vỉa hè, uống cà phê, đi bách bộ, thu mình lại trong quỹ thời gian dành cho gia đình cùng một vài người bạn thân thiết. Phần lớn tâm huyết hiện tại của cô dồn vào công việc dạy học và lặng lẽ nghiên cứu âm nhạc. Cô không cố tạo ra hai con người tách biệt mà coi sân khấu là nơi sống trọn vẹn với bản ngã nghệ sĩ, còn đời thường là nơi để chị neo giữ sự bình yên vốn có.

Tinh thần cốt lõi của Jazz là ngẫu hứng nhưng sự tự do đó không đồng nghĩa với lối sống tùy hứng. "Trong Jazz, để được ngẫu hứng trước hết người nghệ sĩ phải có nền tảng rất vững", cô chia sẻ.

Triết lý này phản chiếu chính xác cách Nguyễn Thùy Linh đối mặt với cuộc sống. Từng mỏi mệt vì muốn kiểm soát mọi thứ, cô đã học được từ Jazz cách bình tĩnh lắng nghe, thích nghi và biến những biến cố thành một phần thi vị trong câu chuyện đời mình thay vì cố chấp chống lại chúng.

Nhìn về tương lai sau cột mốc Phố và Jazz, Linhbof không ôm mộng biến dòng nhạc này thành một trào lưu thịnh hành tại Việt Nam. Cô chỉ ấp ủ những dự án Jazz tiếng Việt tiếp theo, kết hợp cùng những đêm nhạc không gian nhỏ để rút ngắn khoảng cách với người nghe. Hơn thế nữa, ngọn lửa đam mê của chị đang được truyền lại qua công việc giảng dạy.

"Nếu một ngày nào đó, khán giả trẻ mở một playlist và giữa rất nhiều thể loại khác nhau, vẫn có chỗ cho một ca khúc jazz bằng tiếng Việt cất lên thì với tôi, đó đã là một thành công rất đáng quý", nữ ca sĩ trải lòng.

Nguyễn Thuỳ Linh thể hiện "Phố nghèo"

Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Linh Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Linh sinh năm 1991 tại Hà Nội, là một trong những thành viên của Ban nhạc Gỗ Lim, ban nhạc rock nữ đầu tiên của Hà Nội. Năm 2013, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, là thí sinh duy nhất chọn dòng nhạc Jazz xuyên suốt cuộc thi và chính thức theo đuổi thể loại này. Cô là nghệ sĩ Việt Nam chuyển thể âm nhạc của The Beatles sang Jazz.

Ảnh: NVCC