Minishow Honda và Jazz vừa diễn ra trong không gian ấm cúng tại Hà Nội, mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc đặc biệt. Honda Nhật Anh - cậu bé 9 tuổi khiến khán giả ngạc nhiên với phần trình diễn điêu luyện 3 tác phẩm kinh điển thuộc dòng Smooth Jazz: Autumn Leaves, Fly Me to the Moon và Bésame Mucho.

Không chỉ dừng lại ở Smooth Jazz, Honda còn thể hiện khả năng vượt trội khi trình diễn Jazz Standards - những bản nhạc kinh điển trong kho tàng jazz, đã trở thành mẫu mực và được hầu hết các nghệ sĩ jazz trên thế giới biết đến, học tập và biểu diễn thường xuyên như: Yardbird Suite, Lady Bird This I Dig of You. Điều này cho thấy Honda Nhật Anh không ngại chinh phục những tác phẩm phức tạp về hoà thanh và tiết tấu, đồng thời thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của em về di sản jazz cổ điển.

Honda Nhật Anh trong minishow "Honda và Jazz".

Không chỉ giới hạn ở nhạc Jazz quốc tế, Nhật Anh còn thử sức với các bản nhạc hot của Việt Nam, phối theo phong cách jazz như Tình đầu quá chén, Tái sinh hay Một vòng Việt Nam - mang đến sự mới mẻ và gần gũi với khán giả trong nước.

Hai năm trở lại đây, Honda Nhật Anh đã đạt được một số thành tích nổi bật: giải Nhất vòng sơ loại khu vực Việt Nam, giải Nhất bảng vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024, giải Nhì bảng nhạc cụ hiện đại tại chung kết cuộc thi Âm nhạc Light Up 2023...

Honda Nhật Anh biểu diễn cùng chị gái Đặng Khánh Hảo Anh.

Thầy giáo của Honda Nhật Anh - nghệ sĩ Bùi Hoàng An chia sẻ: “Honda là một học sinh ấn tượng nhất mà tôi từng dạy. Một phần vì Honda nhỏ tuổi nhưng điều làm tôi thật sự bất ngờ là bạn ấy có một tư duy chơi nhạc, ngẫu hứng của một người già dặn, kinh nghiệm và từng trải. Điều đó không thể xuất hiện ở một cậu bé với lứa tuổi như vậy.

Honda là niềm tự hào của tôi và sẽ sớm thôi sẽ là niềm tự hào của tất cả những nghệ sĩ Việt Nam. Đơn giản là khi bạn nhìn một người chơi nhạc, bạn biết người ta có thể trở thành ai và mang lại những giá trị to lớn gì cho nền âm nhạc Việt Nam”.

Minishow Honda và Jazz không chỉ là cột mốc đáng nhớ với cậu bé 9 tuổi mà còn mở ra một tín hiệu vui cho dòng nhạc jazz tại Việt Nam - nơi những tài năng trẻ đang dần khẳng định tiếng nói riêng, bằng tinh thần học hỏi nghiêm túc và tình yêu âm nhạc chân thành.