Thời gian vừa qua, lực lượng công an trên cả nước triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã trục lợi hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn người bệnh.
Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo khẩn trương truy tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo "Đông y gia truyền Cụ Tòng" và "Thuốc dạ dày Cụ Tòng".
Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 9/2024 - 10/2025, nhóm ba đối tượng gồm Đ.V.T, C.T.H và N.T.K.N đã thu mua thuốc nam dạng thô trôi nổi, hoàn toàn không có hồ sơ kiểm nghiệm để đem về đóng gói.
Nhóm này tự thiết kế tem nhãn quảng cáo thuốc có thể trị dứt điểm bệnh dạ dày, đại tràng... đồng thời sử dụng trái phép giấy phép hành nghề khám chữa bệnh của người khác để tạo uy tín, dụ dỗ người tiêu dùng sập bẫy.
Trước đó, vào tháng 2/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo dưới danh nghĩa phòng chuẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường" do Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến cầm đầu.
Theo thông tin ban đầu, dù chỉ học y học cổ truyền qua mạng, đi thu mua các loại thân cây, lá cỏ trôi nổi về tự băm chặt và xay nghiền, các đối tượng vẫn ngang nhiên quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền ba đời chữa bệnh xương khớp.
Nhóm này thành lập công ty, vung hàng tỷ đồng chạy quảng cáo trên mạng xã hội, cắt ghép hình ảnh các đài truyền hình uy tín và xây dựng hẳn đội ngũ tư vấn mạo danh y bác sĩ.
Khi người bệnh sử dụng bị ngứa, phồng rộp, các đối tượng gửi kèm thuốc tây để khách tự điều trị tác dụng phụ.
Bằng kịch bản này, chỉ từ năm 2023 - 2025, đường dây Hoàng Minh Đường đã bán trót lọt gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, để lại hậu quả là nhiều nạn nhân bị phù nề, hoại tử.
Bên cạnh chiêu trò mác "gia truyền", thuốc đông y giả còn được các đối tượng trộn hóa chất tân dược để lừa cảm giác người bệnh. Cụ thể, vào tháng 1/2026, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển, Ngô Mỹ Hoành (vợ Hiển) và Võ Văn Nghề.
Vợ chồng Hiển đã sản xuất thuốc đông y không phép, tự in bao bì mang địa chỉ cơ sở sản xuất ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc... để làm lóa mắt người dùng.
Đáng chú ý, các đối tượng đã trộn hoạt chất betamethasone, một loại thuốc tân dược chống viêm, giảm đau vào sản phẩm.
Việc pha trộn hóa chất cấm này khiến người bệnh lầm tưởng về công dụng tức thời nhưng lại tiềm ẩn rủi ro gây biến chứng nguy hiểm đối với gan, thận, tim mạch và hệ miễn dịch.
Quá trình đấu tranh với các đối tượng, công an thu giữ hơn 13.000 sản phẩm giả các loại.
Cùng chung thủ đoạn pha trộn tân dược, vào ngày 15/4/2026 Công an TPHCM tiếp tục khởi tố Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ cuối năm 2024, Kiên đã sử dụng viên nén, viên con nhộng trôi nổi hoặc tự pha trộn dược liệu với hoạt chất giảm đau paracetamol.
Nhóm này còn dán mác bao bì giả nguồn gốc nhập khẩu từ Malaysia. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm cùng khoảng 790kg viên thuốc nguyên liệu các loại.
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định: Thuốc chữa bệnh là hàng hóa đặc biệt liên quan trực tiếp đến sinh mệnh con người. Việc pha trộn tân dược vào rác dược liệu không chỉ là gian lận thương mại mà còn là tội ác "vô nhân đạo", tàn phá sức khỏe cộng đồng và bóp nghẹt niềm tin xã hội.
Nhiều ý kiến thắc mắc về ranh giới pháp lý đối với các đối tượng thu mua dược liệu trôi nổi, trộn thuốc giảm đau paracetamol hay betamethasone rồi gắn mác gia truyền bán lấy tiền. Theo Luật sư Hải, hành vi trọng tâm ở đây cấu thành tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".
Đây là tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với khách thể mà pháp luật ưu tiên bảo vệ chính là sức khỏe và tính mạng cộng đồng. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hậu quả, người phạm tội có thể đối mặt với bản án rất nghiêm khắc, cao nhất lên tới tù chung thân.
Theo ông Hải, trong quá trình mở rộng điều tra, nếu cơ quan chức năng chứng minh được các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn gian dối khác để bòn rút tiền của bệnh nhân như giả danh bác sĩ, lập bệnh án giả, họ có thể bị xem xét truy cứu thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Luật sư Hải nhấn mạnh: "Sản xuất thuốc giả đánh trực tiếp vào tâm lý lo lắng và niềm hy vọng của người bệnh. Việc lén lút pha trộn tân dược khiến người bệnh lầm tưởng thuốc có hiệu quả tức thì, nhưng thực chất lại dẫn đến suy gan, suy thận, rối loạn nội tiết. Nguy hiểm hơn, nó cướp đi 'thời gian vàng' để chữa bệnh".
Đối với nạn nhân đang phải gánh chịu hậu quả từ các đường dây thuốc giả, theo ông Hải, pháp luật quy định họ hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại ngay trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (với tư cách người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự).
Các khoản bồi thường bao gồm chi phí khám chữa bệnh khắc phục hậu quả, thu nhập bị mất hoặc giảm sút và tổn thất về tinh thần.
Tuy nhiên, để việc đòi quyền lợi diễn ra thuận lợi, chuyên gia pháp lý đặc biệt lưu ý người dân cần thực hiện ngay các bước lưu vết chứng cứ.
Đầu tiên là phải ngừng sử dụng và đi khám ngay lập tức tại các cơ sở y tế uy tín, đồng thời lưu giữ đầy đủ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm làm bằng chứng về sự suy giảm sức khỏe.
Thứ hai là ý thức bảo vệ vật chứng, tuyệt đối không vứt bỏ vỏ hộp, bao bì hay phần thuốc đang dùng dở chỉ vì bức xúc.
Cùng với đó, nạn nhân cần tập hợp toàn bộ hóa đơn mua hàng, lịch sử chuyển khoản, tin nhắn tư vấn và các video, hình ảnh quảng cáo của đối tượng để lưu giữ dấu vết giao dịch. Cuối cùng, người bệnh phải mang toàn bộ các chứng cứ trên đến cơ quan công an để tố giác.
"Mỗi vỏ thuốc được giữ lại không chỉ là vật chứng quyết định của một vụ án, mà còn là chìa khóa duy nhất để bảo vệ quyền lợi của người bệnh và ngăn chặn những nạn nhân tiếp theo sập bẫy," luật sư Hải đưa ra lời khuyên.