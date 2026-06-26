Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo khẩn trương truy tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo "Đông y gia truyền Cụ Tòng" và "Thuốc dạ dày Cụ Tòng".

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 9/2024 - 10/2025, nhóm ba đối tượng gồm Đ.V.T, C.T.H và N.T.K.N đã thu mua thuốc nam dạng thô trôi nổi, hoàn toàn không có hồ sơ kiểm nghiệm để đem về đóng gói.

Nhóm này tự thiết kế tem nhãn quảng cáo thuốc có thể trị dứt điểm bệnh dạ dày, đại tràng... đồng thời sử dụng trái phép giấy phép hành nghề khám chữa bệnh của người khác để tạo uy tín, dụ dỗ người tiêu dùng sập bẫy.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo dưới danh nghĩa phòng chuẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường" do Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, dù chỉ học y học cổ truyền qua mạng, đi thu mua các loại thân cây, lá cỏ trôi nổi về tự băm chặt và xay nghiền, các đối tượng vẫn ngang nhiên quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền ba đời chữa bệnh xương khớp.

Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Nhóm này thành lập công ty, vung hàng tỷ đồng chạy quảng cáo trên mạng xã hội, cắt ghép hình ảnh các đài truyền hình uy tín và xây dựng hẳn đội ngũ tư vấn mạo danh y bác sĩ.

Khi người bệnh sử dụng bị ngứa, phồng rộp, các đối tượng gửi kèm thuốc tây để khách tự điều trị tác dụng phụ.

Bằng kịch bản này, chỉ từ năm 2023 - 2025, đường dây Hoàng Minh Đường đã bán trót lọt gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, để lại hậu quả là nhiều nạn nhân bị phù nề, hoại tử.

Bên cạnh chiêu trò mác "gia truyền", thuốc đông y giả còn được các đối tượng trộn hóa chất tân dược để lừa cảm giác người bệnh. Cụ thể, vào tháng 1/2026, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển, Ngô Mỹ Hoành (vợ Hiển) và Võ Văn Nghề.

Tang vật thu giữ trong vụ án liên quan đến vợ chồng Nguyễn Duy Hiển. Ảnh: Bộ Công an

Vợ chồng Hiển đã sản xuất thuốc đông y không phép, tự in bao bì mang địa chỉ cơ sở sản xuất ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc... để làm lóa mắt người dùng.

Đáng chú ý, các đối tượng đã trộn hoạt chất betamethasone, một loại thuốc tân dược chống viêm, giảm đau vào sản phẩm.

Việc pha trộn hóa chất cấm này khiến người bệnh lầm tưởng về công dụng tức thời nhưng lại tiềm ẩn rủi ro gây biến chứng nguy hiểm đối với gan, thận, tim mạch và hệ miễn dịch.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng, công an thu giữ hơn 13.000 sản phẩm giả các loại.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Duy Hiển, Ngô Mỹ Hoành và Võ Văn Nghề. Ảnh: Bộ Công an

Cùng chung thủ đoạn pha trộn tân dược, vào ngày 15/4/2026 Công an TPHCM tiếp tục khởi tố Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ cuối năm 2024, Kiên đã sử dụng viên nén, viên con nhộng trôi nổi hoặc tự pha trộn dược liệu với hoạt chất giảm đau paracetamol.

Nhóm này còn dán mác bao bì giả nguồn gốc nhập khẩu từ Malaysia. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm cùng khoảng 790kg viên thuốc nguyên liệu các loại.