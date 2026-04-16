XEM CLIP:

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ tại TPHCM) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 3/2024, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn trên đường Âu Cơ nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Từ manh mối này, công an đã đồng loạt khám xét, triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng khám xét nhiều địa điểm, thu giữ tang vật gồm: Hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm các loại; khoảng 790kg viên nén, viên nang chưa đóng gói.

Đồng thời, công an cũng thu số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả mạo nguồn gốc nước ngoài; hệ thống máy móc, thiết bị... phục vụ việc sản xuất thuốc giả.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên bắt đầu tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, đối tượng này chuyển sang phương thức tinh vi hơn, là sản xuất thuốc giả rồi in nhãn mác, nguồn gốc nước ngoài để tung ra thị trường tiêu thụ.

Thái Chánh Kiên thuê nhân công sản xuất thuốc giả. Ảnh: CA

Trong đường dây này, Thái Chánh Kiên được xác định là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ quy trình. Hai đối tượng Mã Du Thái và Văn Tất Khang đóng vai trò giúp sức đắc lực trong việc thiết kế và in ấn các loại bao bì giả.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cảnh báo một số sản phẩm thuốc giả của nhóm này có trộn Paracetamol. Việc sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thành phần bị pha trộn tùy tiện này tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, hệ thống đại lý tiêu thụ và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.