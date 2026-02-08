Cụ thể, ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm chức năng (viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 5 địa điểm là nơi sản xuất, làm việc và cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 30/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội khám xét 4 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… của nhóm do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc và thực phẩm chức năng các loại, cùng nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất thuốc giả.

Mở rộng điều tra chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khám xét nhiều địa điểm khác tại các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi hơn 50 tỷ đồng.

Những loại thuốc, thực phẩm chức năng do các đối tượng sản xuất và bán ra thị trường. Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.