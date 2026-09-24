Sáng 24/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú tại địa phương) sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 17h ngày 23/9, ông Dụ được phát hiện tại một khu rừng thuộc xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh), cách nhà khoảng 40km và cách khu dân cư gần nhất hơn 100m.

Thời điểm được phát hiện, ông Dụ có biểu hiện suy kiệt do nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống. Tuy nhiên, cụ ông vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện với mọi người.

Gia đình đã đưa ông Dụ đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe trước khi trở về nhà.

Khu vực tìm thấy ông Dụ. Ảnh: CTV

Theo người thân, ông Dụ kể trong hai ngày đầu đi lạc, ông may mắn được một người dân đi đường cho bánh và nước uống. Những ngày sau đó, do mất phương hướng, ông không tìm được đường về và phải ngồi lại một chỗ trong rừng.

Người thân cho biết, ông Dụ có 10 người con nhưng vẫn sống một mình. Hằng ngày, các con cháu thay phiên nhau qua lại chăm sóc ông. Do tuổi cao và có dấu hiệu đãng trí, ông Dụ được cho là đã đạp xe đi lạc rồi mất phương hướng.

Ông Dụ được người thân đón về nhà sau nhiều ngày mất tích. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ rời nhà bằng xe đạp màu xanh rồi mất liên lạc. Thời điểm này, ông mặc áo màu xanh, quần xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai.

Sau khi nhận được trình báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày tại nhiều khu vực.