Khoảng 11h ngày 19/9, người dân phát hiện một người có dấu hiệu rơi hoặc nhảy xuống sông từ cầu Bến Tượng, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, người dân phát hiện một đôi dép cùng thẻ học sinh mang tên Đ.H.N., học sinh Trường THPT Đồng Hỷ.

Khu vực lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại chân cầu Bến Tượng. Ảnh: Ngọc Ánh

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai tìm kiếm tại khu vực sông phía dưới cầu.

Đến khoảng 17h30, người được cho là mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai.

Người nhà nữ sinh ngóng chờ thông tin trong lúc lực lượng chức năng tìm kiếm dưới sông. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo ghi nhận, mực nước dưới cầu đang khá cao, dòng chảy mạnh, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Người thân nữ sinh có mặt tại hiện trường, chờ thông tin từ lực lượng chức năng.

Nguyên nhân vụ việc và tình trạng của nữ sinh đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.