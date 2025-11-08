Ở tuổi 90, ông Wang Ruisen, cựu chiến binh ở thành phố Hohhot thuộc khu tự trị Nội Mông, vẫn lái chiếc xe van của mình bon bon trên mọi nẻo đường Trung Quốc. Bên cạnh ông luôn là người vợ 86 tuổi đã đồng hành suốt hơn nửa thế kỷ.

Họ bắt đầu hành trình này từ năm 2003, khi ông Wang mua chiếc xe đầu tiên để thực hiện giấc mơ du lịch xuyên Trung Hoa.

Ông Wang lái xe van đưa vợ đi khám phá nhiều địa điểm du lịch ở Trung Quốc: Ảnh: Jimu

Mỗi năm, ông lái xe hơn 20.000km, chia thành 2 hoặc 3 chuyến, mỗi chuyến kéo dài hàng tháng. Cặp đôi từng đặt chân đến những vùng xa xôi ở Tân Cương, băng qua cao nguyên Tây Tạng và gần như đã thăm hết thắng cảnh nổi tiếng trong nước.

“Chúng tôi muốn trải nghiệm và tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của quê hương đất nước mình”, ông Wang chia sẻ.

Bà Shang mỉm cười nói rằng chồng mình lái xe rất vững nên bà luôn thấy yên tâm khi ngồi cạnh.

Mỗi năm, người chồng già lại lái xe đưa vợ đi du lịch 2-3 chuyến, mỗi chuyến kéo dài vài tháng. Ảnh: Jimu

Ông Wang từng là tài xế và thợ sửa máy trong quân đội từ năm 1951. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị bom nổ cách xe 20m, khiến thính lực bị ảnh hưởng.

Giờ đây, dù sức khỏe giảm sút, ông Wang vẫn duy trì thói quen lái xe. “Trước đây tôi có thể lái hơn 10 tiếng mỗi ngày, giờ chỉ còn được 6 hoặc 7 tiếng thôi,” ông nói. Nhưng ông luôn cẩn trọng tay lái, đi chậm mà chắc và tự tin vì không gặp tai nạn nào trong suốt 7 năm vừa qua.

Dù con cháu nhiều lần khuyên ông ngừng lái xe vì lo lắng cho sức khỏe, ông vẫn tiếp tục hành trình. “Chúng tôi từng khuyên ông dừng lái xe, nhưng ông yêu việc này lắm. Lái xe an toàn cũng là cách ông thấy mình còn sống, còn tự do”.

Tuổi già của ông bà Wang không lặng lẽ trôi qua từng ngày mà được viết tiếp trên từng dặm đường đầy nắng gió. Mỗi chuyến đi với họ, là một chương mới của hành trình hạnh phúc - giản dị mà bền bỉ, như chính cách họ nắm tay nhau suốt hơn nửa thế kỷ qua.