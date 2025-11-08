Lam Hạnh và Cao Trang, đôi bạn thân người Việt Nam (U50) vừa có hành trình 10 ngày khám phá Tân Cương (Trung Quốc) dọc con đường miền biên giới hoang vu giữa Trung Quốc - Kazakhstan trong dịp giao mùa đầy thi vị.
Tháng 10 hằng năm ở Tân Cương là thời điểm đẹp nhất để du lịch: thời tiết mát mẻ, dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ sắc vàng, đỏ của mùa thu.
Hai nữ du khách gác lại những bận rộn thường ngày, thuê xe tự lái thực hiện hành trình hơn 2.500km. Suốt chuyến đi, họ tranh thủ dừng chân ở những điểm đến đẹp, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ qua các góc ảnh độc đáo.
Tân Cương là khu tự trị lớn nhất của Trung Quốc ở phía Tây Bắc, nổi tiếng với diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng từ sa mạc đến núi cao, và sự giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc như Uyghur, Hán, Kazakh, v.v. Khu vực này là điểm giao thương quan trọng của "Con đường Tơ lụa" lịch sử, giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và khí đốt.
Hành trình của họ tạo thành một vòng cung băng qua sa mạc mênh mông, khởi hành từ Urumqi, men theo hồ Tianshan Tianchi (Thiên Trì Thiên Sơn) xanh biếc – nơi mặt nước phản chiếu núi non và mây trời, rồi tiếp tục hơn 500km trên xa lộ sa mạc S21 phủ đầy cát và gió.
Thiên nhiên dọc hành trình tựa như bức tranh cổ tích, cảnh sắc thay đổi liên tục khi xe đi qua những vùng sa mạc khô cằn.
Ở Burqin, hoàng hôn buông xuống phủ lớp ánh vàng dịu lên núi non, khiến mọi ưu phiền dường như tan biến theo gió.
Còn Hemu lại hiện ra như bức sơn thủy sống động, rừng thông vàng rực xen giữa những ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình trong thung lũng. Tại đó, họ thong thả dạo bước, hít căng lồng ngực hương núi, lắng nghe tiếng lá rơi và chim hót giữa không gian trong trẻo, yên bình.
Chưa hết, nói đến Tân Cương phải nói về Kanas. Đây là một vùng thảo nguyên núi tuyết, nơi có hồ nước xanh như ngọc phản chiếu bầu trời trong vắt. Ở đây, 2 nữ du khách bỗng thấy mình trẻ lại, ném đá xuống hồ và cười vang, thấy thanh xuân chưa bao giờ rời xa.
Còn ở Baihaba, vùng đất hoang sơ với những con đường vắng và ngôi làng nhỏ, đưa họ vào những khoảnh khắc yên tĩnh, khi rừng lá vàng vỗ về và tiếng gió thì thầm như nhắc rằng tuổi tác chỉ là con số.
Ở Tân Cương còn có khu bảo tồn trong cánh rừng nguyên sinh Altai, nơi được coi là một trong những khu vực lạnh nhất trên thế giới, mới chớm đông, các ngọn núi đã phủ đầy tuyết trắng.
Chị Cao Trang cho biết, sau giấc ngủ dậy mỗi sáng, mở cửa ra chị được chạm tay vào cả một miền tuyết trắng tinh khôi. Ở đây tràn ngập sự khác lạ của cảnh vật, cả thời tiết và con người. Thực tế, Tân Cương lúc này mùa thu chưa qua, còn đông cũng mới chớm nhẹ nhàng.
Giữa núi tuyết trắng, đôi bạn Lam Hạnh và Cao Trang thấy tim mình run lên – vừa vì lạnh, vừa vì niềm vui khó gọi tên. Khi bước giữa rừng bạch dương vàng rực, lá rơi như mưa, họ nắm tay nhau – cái nắm tay của những người bạn tri kỷ, của tuổi thanh xuân chưa bao giờ tắt.
Một số khoảnh khắc trong hành trình:
Dân cư nơi đây chủ yếu là người Tuvan (Thổ Hoa) và Kazakh, nhóm dân tộc du mục nói ngôn ngữ thuộc hệ Turkic.
Ở đây mùa nào cũng đẹp. Dịp xuân hè, hoa dại nở, sông xanh ngắt, ngựa và bò nhởn nhơ trên đồng cỏ. Vào mùa thu, cả thung lũng rực rỡ sắc vàng, đỏ, cam, được ví như “Thụy Sĩ nhỏ của Trung Quốc”.
Riêng mùa đông tuyết phủ trắng xóa, làng biến thành thiên đường tuyết nguyên sơ. Dòng sông Baihaba chảy qua làng chính là ranh giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Kazakhstan, nước trong như ngọc, hai bờ là hai quốc gia.