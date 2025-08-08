Theo thông tin được CCTV đăng tải mới đây, sau khi ra ngân hàng lấy lương hưu, cụ ông đã làm rơi toàn bộ số tiền lúc băng qua đường mà không hay biết.

Ảnh chụp màn hình

Một cặp đôi trẻ đi xe máy tới, lập tức cúi xuống nhặt số tiền. Nhiều người cũng tới giúp đỡ, rồi gom lại đưa cho chàng trai lái xe máy.

Ảnh chụp màn hình

Nhưng lúc này, ông cụ đã đi mất nên chàng trai mang số tiền tới nộp cho cơ quan chức năng. Qua camera giao thông, cảnh sát đã tìm được cụ ông.

Lực lượng chức năng đã đến nhà, trả số tiền cho cụ ông. Khi nhận lại số tiền 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng), cụ ông vô cùng xúc động và cảm ơn mọi người.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại sự việc khiến cộng đồng mạng ấn tượng và cảm động trước sự trung thực cũng như lòng tốt của những người tham gia nhặt tiền, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của cảnh sát.