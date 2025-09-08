Theo truyền thông địa phương, cụ ông họ Trình (sinh năm 1946) đến cửa khẩu La Hồ làm thủ tục xuất cảnh đi du lịch cùng bạn gái mới quen qua mai mối.

Cụ ông sửa năm sinh từ 1946 thành 1956. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, nhân viên an ninh nhanh chóng phát hiện điểm bất thường trên giấy tờ. Ông Trình đã dùng băng dính che số “4” trong năm sinh, rồi viết số “5” đè lên để biến 1946 thành 1956, trẻ hơn 10 tuổi.

Theo lời khai, sau khi vợ qua đời, ông Trình sống một mình nhiều năm. Gần đây, qua mai mối, ông quen bà Cúc Hoa. Hai người trò chuyện hợp ý, tình cảm tiến triển nhanh chóng và lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.

Trong một lần trò chuyện, bà Hoa tiết lộ chỉ muốn tìm bạn đời ngoài 60 tuổi. Sợ lộ tuổi thật khiến bạn gái “chùn bước”, ông Trình nghĩ ra "phương pháp trẻ hóa” bản thân bằng cách sửa giấy tờ.

Cụ ông làm việc với cơ quan chức năng về sai phạm. Ảnh: Sohu

Do là lần đầu vi phạm, mức độ nhẹ, ông Trình thành khẩn khai báo và cam kết không tái phạm nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, không xử phạt hành chính.

Điều khiến dân mạng chú ý là sau khi sự việc vỡ lở, ông Trình vẫn rụt rè đề nghị nhân viên cửa khẩu “đừng nói sự thật cho Cúc Hoa”, vì sợ người phụ nữ mình yêu sẽ thất vọng.