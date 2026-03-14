Thôn Kênh Gà nằm bên sông Hoàng Long.

Do nằm ở khu vực ngoài đê sông Hoàng Long, hằng năm thôn Kênh Gà thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Nhiều năm, nước lũ dâng cao khiến cả thôn bị ngập, có năm nước ngập đến nửa tầng hai của nhiều ngôi nhà. Bởi thế, dân làng quen gọi là "làng nổi".

Không khí rộn ràng lan tỏa khắp xóm làng

Tại Nhà văn hóa thôn - địa điểm bỏ phiếu của cử tri, người dân đã hoàn thiện những khâu cuối cùng như sơn sửa hội trường, sắp đặt bàn ghế, trang trí khu vực bỏ phiếu. Do thôn nằm biệt lập bên sông, việc vận chuyển vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng chủ yếu bằng thuyền nên mất nhiều thời gian.

Với quyết tâm hoàn thành trước ngày bầu cử, người dân và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm khu vực bỏ phiếu khang trang, an toàn.

Nhà văn hóa thôn – địa điểm bỏ phiếu của cử tri

Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Kênh Gà cho biết, thôn có gần 1.600 cử tri, đều là đồng bào Công giáo, nhiều người làm nghề vận tải thủy đường dài nên thường xuyên đi làm ăn xa.

“Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, sắp xếp công việc trở về địa phương tham gia bầu cử đầy đủ. Người dân trong thôn cũng chủ động dọn dẹp đường làng, sửa sang nhà văn hóa, treo cờ Tổ quốc để hưởng ứng ngày hội lớn”, ông Sơn chia sẻ.

Trên các tuyến đường trong thôn, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp xóm làng.

Danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu để cử tri thuận tiện theo dõi, kiểm tra thông tin trước ngày bầu cử.

Là một cử tri làm nghề vận tải đường thủy, anh Nguyễn Thanh Quyết ở thôn Kênh Gà cho biết: Được tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, tôi và nhiều anh em trong thôn đã chủ động sắp xếp công việc để về nhà đúng ngày bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

"Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của cử tri mà còn là niềm tin gửi gắm cho tương lai quê hương. Vì vậy, chúng tôi sẽ tham gia đầy đủ và đúng quy định”, anh Quyết cho biết.

Ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết, toàn xã có 20.251 cử tri, trong đó phần lớn là đồng bào Công giáo.

Ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết, toàn xã hiện có 16 khu vực bỏ phiếu với 16 tổ bầu cử, tổng số 20.251 cử tri phần lớn là đồng bào Công giáo. Công tác rà soát danh sách, in và phát thẻ cử tri đã được triển khai đúng quy định.

“Riêng thôn Kênh Gà có đặc thù là nằm biệt lập bên kia sông Hoàng Long, nhiều hộ dân làm nghề vận tải thủy nên thường xuyên vắng nhà. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, hầu hết các hộ đều sắp xếp công việc để trở về tham gia bầu cử”, ông Chính cho biết.

Lực lượng Công an xã Gia Viễn tăng cường nắm tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng cháy, chữa cháy phục vụ ngày bầu cử.

Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, xã Gia Viễn cũng đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.

Theo Trung tá Đinh Khắc Văn, cán bộ Công an xã Gia Viễn: Lực lượng Công an xã đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường tuần tra, nắm tình hình địa bàn, đồng thời phối hợp với các lực lượng triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy tại khu vực bỏ phiếu. Chúng tôi quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Thùng phiếu được kiểm tra, niêm phong theo quy định trước khi đưa vào sử dụng tại các khu vực bỏ phiếu.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại xã Gia Viễn nói chung và thôn Kênh Gà nói riêng cơ bản đã hoàn tất. Trong sắc cờ đỏ rực rỡ dọc các con đường ven sông Hoàng Long, người dân “làng nổi” đang háo hức chờ đón ngày hội lớn của đất nước.