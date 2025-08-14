Công an ở cơ sở giúp bà con miền núi xứ Thanh làm nhà. Ảnh: Quỳnh Trâm

Gùi từng bao xi măng vượt dốc làm nhà cho hộ nghèo

Giữa núi rừng biên viễn xứ Thanh, những ngôi nhà mới dần mọc lên, thay thế cho mái tranh xiêu vẹo. Thành quả ấy có sự đóng góp của lực lượng công an cơ sở – những người không chỉ giữ bình yên, mà còn góp phần dựng xây ước mơ an cư cho người nghèo.

Con đường đất đỏ dẫn vào bản Xộp Huối, xã Na Mèo ngoằn ngoèo dốc đứng. Những ngày gần đây, người dân đã quen với hình ảnh màu áo xanh của các chiến sĩ công an xã và các đoàn viên thanh niên gùi từng bao xi măng, xếp từng viên gạch để dựng nhà cho hộ nghèo.

Anh Lò Văn Chung (1989) bản Xộp Huối là một trong những hộ được hỗ trợ làm nhà. Trước đây, nhà anh chỉ là căn lều tạm, mỗi mùa mưa, cả gia đình phải chèn bao cát giữ mái khỏi tốc. Nay, căn nhà mới đang lên tầng, kiên cố và vững chãi.

Anh Chung nói, mắt sáng lên niềm vui: “Nếu chỉ dựa vào sức gia đình, chắc phải vài chục năm nữa mới dám nghĩ tới chuyện làm nhà. Giờ có chính quyền và các anh công an chung tay, vợ chồng tôi hạnh phúc khi chuẩn bị có căn nhà mới.”

Không chỉ hỗ trợ ngày công, Công an xã Na Mèo còn tích cực ủng hộ ngày lương, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trong tỉnh thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con dân bản.

Ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Na Mèo cho biết: Toàn xã có 57 hộ gia đình trong diện xóa nhà tạm, dột nát năm 2025. Đến nay, đã khởi công xây dựng và sửa chữa được 100%. Trong quá trình thực hiện, lực lượng công an xã đóng vai trò khá quan trọng, vừa làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự vừa giúp bà con xây dựng nhà ở đúng tiến độ. Qua đó, góp phần quan trọng đưa xã Na Mèo từng bước hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công an xã Na Mèo giúp người dân tháo dỡ nhà cũ. Ảnh: Quỳnh Trâm

Hàng nghìn ngày công, đổi lấy nụ cười an cư

Công cuộc xóa nhà tạm ở các xã biên giới vốn rất khó khăn nhưng có lẽ xã Pù Luông là khó khăn hơn cả khi hàng trăm hộ nghèo cần xây nhà, sửa nhà gần như chủ yếu nằm rải rác trên những đỉnh đồi cao. Đường sá hiểm trở khiến xe cơ giới không thể tiếp cận, mọi vật liệu xây dựng đều phải gùi hoặc khiêng bằng sức người.

Chị Vi Thị Diêm, bản Pà Ban, xã Pù Luông vẫn nhớ khoảnh khắc ngôi nhà cũ được tháo dỡ: “Nhà neo người, tôi lo không xoay xở nổi. Khi được các anh công an xuống tận nơi, cùng dân làng tháo dỡ, gùi vật liệu. Chỉ sau vài tháng, gia đình tôi đã có nhà mới để ở.”

Thiếu tá Trương Thanh Hùng, nguyên Trưởng Công an xã Thành Sơn cũ, nay là xã Pù Luông cho biết: Công an xã đã phối hợp với bà con nhân dân huy động lực lượng hỗ trợ ngày công, trực tiếp tham gia vào việc thi công, xây dựng, sửa chữa nhà cho bà con. Trong quá trình làm nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức việc tham gia hỗ trợ xây nhà cho bà con không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm cá nhân, mong muốn chia bớt những khó khăn với người dân theo đúng tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó có công an”.

Không chỉ các địa phương trên, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm” lan tỏa khắp vùng cao Thanh Hóa. Trong hai năm 2024-2025, lực lượng công an toàn tỉnh đã đóng góp hơn 6 tỷ đồng từ ngày lương và hàng nghìn ngày công, trực tiếp cùng bà con vận chuyển vật liệu, dựng nhà, sửa đường.

Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, cho biết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 14.526/14.780 căn, đạt tỷ lệ 98,29%. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 254 căn nhà đang xây dựng dở dang, chủ yếu tại các vùng miền núi và khu vực tái định cư bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét.