Cùng nhịp phát triển của đô thị biển Cửa Lò, shop khối đế Pearl Residence mở ra cơ hội kinh doanh nhờ vị trí trung tâm, thiết kế linh hoạt và nguồn khách đa dạng.

Cửa Lò mở rộng dư địa phát triển bất động sản thương mại

Năm 2026, du lịch Cửa Lò đạt tín hiệu tích cực, với mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách đặt ra yêu cầu phát triển hệ sinh thái dịch vụ tương xứng, từ lưu trú, ẩm thực đến mua sắm, vui chơi và giải trí.

Cùng với đó, việc triển khai đề án phát triển kinh tế đêm của tỉnh Nghệ An được kỳ vọng mở thêm không gian tăng trưởng cho đô thị biển. Hạ tầng từng bước được đầu tư, các tuyến phố đi bộ, không gian ẩm thực, mua sắm và giải trí được chú trọng, góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tọa lạc tại lõi đô thị biển, Pearl Residence đón cơ hội phát triển thương mại từ định hướng du lịch bốn mùa và kinh tế đêm của Cửa Lò. (Ảnh: Pearl Residence)

Xu hướng phát triển các hoạt động du lịch, giải trí từ ban ngày đến ban đêm đang làm gia tăng nhu cầu đối với các loại hình thương mại, dịch vụ tại Cửa Lò.

Trong bối cảnh đó, bất động sản thương mại tại các vị trí trung tâm có lợi thế đón dòng khách du lịch, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường nhật của cư dân và người dân địa phương, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh lâu dài.

Shop khối đế Pearl Residence: Lợi thế vị trí, đa dạng mô hình kinh doanh

Tọa lạc tại khu vực trung tâm đô thị Cửa Lò, shop khối đế Pearl Residence sở hữu lợi thế tiếp giáp 3 trục đường lớn, gần bãi biển và Quảng trường Bình Minh. Vị trí này tạo điều kiện kết nối với các tuyến giao thông, điểm vui chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Nhờ thiết kế linh hoạt cùng vị trí tâm điểm, dự án được kỳ vọng tạo lợi thế thác vượt trội khi đón trọn dòng khách tiêu dùng dồi dào suốt 365 ngày/năm từ cộng đồng cư dân nội khu, người dân địa phương cho đến hàng triệu lượt du khách.

Tiếp giáp các tuyến đường giao thông huyết mạch giúp các shop khối đế tối ưu dòng khách. (Ảnh: Pearl Residence)

Cách bố trí mặt bằng cũng mở ra nhiều phương án khai thác theo từng vị trí. Những căn shophouse có mặt tiền hướng ra các tuyến đường lớn phù hợp phát triển nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng đặc sản, quà lưu niệm hoặc dịch vụ lữ hành. Đây là những mô hình có khả năng phục vụ nhu cầu trải nghiệm, mua sắm của khách du lịch và người dân địa phương.

Trong khi đó, các mặt bằng hướng vào không gian nội khu có thể được sử dụng để kinh doanh cửa hàng tiện lợi, thực phẩm, giặt là phục vụ nhu cầu thường nhật của cư dân…

Thiết kế 2 tầng tại 100% các căn shop khối đế chính là đòn bẩy gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư. Với quy mô bề thế và mặt tiền nổi bật, dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe của các mô hình kinh doanh quy mô lớn. Đặc biệt, thiết kế này mang lại giải pháp khai thác đa công năng: chủ sở hữu có thể tạo nguồn thu kép bằng cách chia tách tầng để cho thuê song song hai loại hình dịch vụ khác nhau, hoặc tự tối ưu chi phí vận hành theo mô hình “dưới kinh doanh - trên lưu trú, làm việc”.

Cộng đồng cư dân hiện hữu tạo nền tảng khai thác dài hạn

Triển vọng khai thác shophouse khối đế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quy mô cộng đồng cư dân và tỷ lệ lấp đầy của dự án đóng vai trò quan trọng. Khi hình thành được lượng cư dân đủ lớn, các mặt bằng thương mại có thêm nguồn khách hàng thường xuyên, tạo nền tảng duy trì hoạt động kinh doanh và giảm sự phụ thuộc vào dòng khách vãng lai.

Tại Pearl Residence, lợi thế này đang từng bước được hình thành khi dự án bước vào giai đoạn vận hành, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn khách nội khu cho các mặt bằng kinh doanh.

Ngày 31/10 vừa qua, Chủ đầu tư đã tổ chức “Lễ trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ” cho những chủ nhân đầu tiên, đánh dấu giai đoạn vận hành, giúp hoạt động kinh doanh có thể tối ưu lợi nhuận ngay từ thời điểm này. Sự kiện cũng là lời bảo chứng cho năng lực pháp lý vững chắc cùng tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Nhiều chủ nhân căn hộ đã được trao giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, đánh dấu giai đoạn đi vào vận hành của dự án. (Ảnh: Pearl Residence)

Gia tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm shop khối đế là chính sách bán hàng linh hoạt với ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng và chiết khấu 9% dành cho khách hàng thanh toán sớm. Chính sách này giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính ban đầu, chủ động nguồn vốn để hoàn thiện mặt bằng, sớm triển khai hoạt động kinh doanh.

Hiện diện trong khu vực dự án đã hiện hữu, cùng vị thế giao thương thuận tiện, thiết kế linh hoạt, shop khối đế thương mại tại Pearl Residence là lựa chọn nổi bật cho các nhà đầu tư nhạy bén tìm kiếm cơ hội kinh doanh sinh lời bền vững.

Ngọc Minh