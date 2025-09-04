Chiều 4/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa có văn bản kiến nghị gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc phân luồng giao thông trên địa bàn TP.

Theo đó, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội nghiên cứu và triển khai thực hiện việc phân luồng, phân làn trên các tuyến đường.

Dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 20/9.

Cục CSGT đề xuất cấm ô tô tải đi ở làn 1 đại lộ Thăng Long. Ảnh: Đình Hiếu

Tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải trên cao tốc đại Lộ Thăng Long (từ km2+250 tới km28+200):

Đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này. Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 đến cầu Nhật Tân):

Giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay. Đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay đang khai thác tốc độ 90km/h, có 3 làn xe, không có giao cắt, mặt đường êm thuận.

Đề nghị nghiên cứu, báo cáo đề xuất tăng tốc độ tối đa lên 100km/h và cấm xe tải hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Ngoài ra, Cục CSGT đề nghị lắp đặt trên giá long môn (kết cấu thép vươn qua đường dùng để treo biển báo giao thông chỉ dẫn làn xe) các biển báo tốc độ tối đa tương ứng trên từng làn đường, biển cấm ô tô tải ở làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1), biển làn dành cho ô tô ở 2 làn còn lại (làn 2, làn 3); tại các vị trí gồm đầu các tuyến (chiều thuận, chiều nghịch) và nhắc lại tại các vị trí giao cắt.



Trước đó, từ ngày 15/8, Cục CSGT đã thí điểm phân luồng giao thông, cấm xe tải đi ở làn 1 của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Thời gian thí điểm giai đoạn 1 của 2 tuyến trên kéo dài đến 15/9.