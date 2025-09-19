Tại các trạm Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt, lãnh đạo Cục Đường bộ đánh giá tiến độ triển khai rất chậm, không đáp ứng yêu cầu. Phó Cục trưởng đã chấn chỉnh và yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất phê duyệt thiết kế, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo.

Phó Cục trưởng cho rằng, nhiều dự án hiện đã bước vào giai đoạn nước rút, song vẫn còn tồn tại tình trạng chậm trễ ở một số gói thầu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc huy động nhân lực, thiết bị chưa đồng bộ, một số khâu phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, trong khi áp lực tiến độ ngày càng lớn.

Tiến độ xây dựng một số trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam còn chậm. Ảnh: N. Hồng

Trong khi đó, các trạm Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng có tiến độ tốt. Cục Đường bộ ghi nhận nỗ lực này, đồng thời đề nghị sớm hoàn thiện các hạng mục dịch vụ công như khu vệ sinh, bãi đỗ xe, đường ra vào. Cụ thể, trạm Hàm Nghi – Vũng Áng phải hoàn thành trong tháng 10/2025, trạm Vũng Áng – Bùng trong tháng 11/2025.

Phó Cục trưởng nhấn mạnh, trước khi đưa vào vận hành, các công trình phải hoàn thiện, đảm bảo an toàn giao thông. Nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo Cục Đường bộ trước thời điểm khai thác.

Cũng theo ông Ngô Lâm, Cục Đường bộ sẽ trực tiếp kiểm tra tiến độ từng gói thầu, định kỳ báo cáo và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để chậm tiến độ.

Theo Cục Đường bộ, trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông dự kiến xây dựng 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm được triển khai trước. Đến nay đã lựa chọn xong nhà đầu tư cho 20 trạm, còn một trạm Cần Thơ – Hậu Giang đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hiện có 8 trạm đang được triển khai thi công, gồm: Mai Sơn – QL45, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Vân Phong – Nha Trang, Km205 Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.