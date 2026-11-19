Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam mới đây có kiến nghị thu hồi Quyết định và chấn chỉnh công tác nhân sự Ban Trọng tài môn Lân Sư Rồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong đơn kiến nghị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TPHCM, Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam cho biết, ngày 23/10, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam ký ban hành Quyết định số 199/QĐ-BTCDHTTTQ về việc thành lập Ban Trọng tài Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 môn Lân Sư Rồng (tổ chức từ ngày 27/11 đến ngày 03/12 tại TPHCM) gồm 40 thành viên.

Tuy nhiên, qua rà soát toàn diện quy trình tổ chức tập huấn chuyên môn và danh sách nhân sự kèm theo Quyết định số 199/QĐ-BTCDHTTTQ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam nhận thấy bộ phận tham mưu của Cục TDTT Việt Nam đã thực hiện nhiều nội dung trái với quy định pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hợp pháp, khách quan và chất lượng chuyên môn của Đại hội.

Biểu diễn Lân Sư Rồng là một trong những môn thi đấu tại Đại hội.

Theo Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, việc xây dựng chương trình và tổ chức tập huấn trọng tài quốc gia phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc cần phải có sự phối hợp giữa Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam (đơn vị giữ chức năng nghề nghiệp, chuyên môn và quản lý luật thi đấu quốc gia). Tuy nhiên, Cục TDTT Việt Nam đã tự ý tổ chức tập huấn trọng tài phục vụ Đại hội mà không có văn bản trao đổi, không thông qua và không phối hợp với Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam.

Đáng chú ý, Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam cho rằng việc bổ nhiệm chức danh Tổng Trọng tài không đủ điều kiện thực tiễn; nhiều nhân sự không có chứng nhận trọng tài quốc gia; mất cân đối nghiêm trọng về cơ cấu địa phương (70% trọng tài là người TPHCM, gây xung đột lợi ích trực tiếp).

Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục TDTT Việt Nam thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 199/QĐ-BTCDHTTTQ do ban hành trái trình tự, thủ tục và không đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn theo Thông tư số 23/2025/TT-BVHTTDL, đồng thời yêu cầu Cục TDTT Việt Nam thực hiện nghiêm túc quy định tại điểm d khoản 5 Điều 5 và Điều 7 Thông tư số 23/2025/TT-BVHTTDL.

Về những vấn đề trên, tối 18/11, Cục TDTT chính thức lên tiếng. Trao đổi với VietNamNet, Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Hổ cho biết kiến nghị của Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam là không có cơ sở, và Cục TDTT cũng đã có quyết định thành lập Ban Trọng tài theo đúng Quy định, liên quan tới công tác trọng tài môn Lân Sư Rồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

“Đại hội Thể thao toàn quốc tổ chức từ kinh phí của Nhà nước, vì vậy việc bổ nhiệm, phân công trọng tài thuộc về Cục TDTT. Ban Chuyên môn tìm trọng tài phù hợp. Việc đa số trọng tài là người TPHCM là để đỡ công và chi phí di chuyển”, ông Nguyễn Trọng Hổ nói.

“Công tác trọng tài ở môn Lân Sư Rồng được làm rất nghiêm. Chúng tôi tiến hành bốc thăm phân công trọng tài rất minh bạch chứ không phải là Tổng trọng tài phân công như các kỳ trước. Nếu trọng tài của đội chủ nhà sẽ bị loại. Trước khi thi đấu, nếu các đội có nghi ngờ và ý kiến, chúng tôi lập tức thay trọng tài.

BTC cố gắng làm công tác trọng tài tốt nhất. Nếu có trường hợp trọng tài nào tiêu cực, Cục TDTT kiên quyết xử lý, thậm chí còn mời cơ quan công an vào cuộc”, ông Nguyễn Trọng Hổ khẳng định.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 48 môn, 63 phân môn và 973 nội dung thi đấu, quy tụ 36 đoàn thể thao thuộc 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV cùng 2.000 trọng tài tham dự. Lễ khai mạc Đại hội chính thức diễn ra vào tối 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM).