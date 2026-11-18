Ngày 18/11, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức trao thưởng cho tuyển bóng bàn Việt Nam sau thành công tại giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026.

Tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 ở Malaysia, tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV (đơn nam, đồng đội nam), 1 HCB (đôi nam) và 2 HCĐ (đôi nữ, đơn nữ), đứng thứ ba toàn đoàn.

Để ghi nhận, động viên thành tích trên, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức mừng công, trao thưởng cho tuyển bóng bàn Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam bày tỏ vui mừng khi đội tuyển đạt thành tích tốt tại giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026.

Tuyển bóng bàn Việt Nam có giải đấu thành công.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng các nhà tài trợ tặng thưởng cho đội tuyển tổng cộng 400 triệu đồng. Trong đó có các mức thưởng HCV, HCB, HCĐ lần lượt là 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng từ Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ.

Ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh, từ thành tích này, tuyển bóng bàn Việt Nam cần phát huy, đồng thời phấn đấu, hướng tới giành kết quả cao hơn tại các giải đấu tiếp theo, trong đó trọng tâm là SEA Games 2027 được tổ chức tại Malaysia.