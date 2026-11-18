Alexander Zverev thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Ben Shelton sau hai set, qua đó duy trì thành tích toàn thắng tại bảng John McEnroe và tiến gần vé bán kết ATP Finals 2026.

Video highlights Alexander Zverev 2-0 Ben Shelton:

Trong cuộc đối đầu giữa hai tay vợt sở hữu những cú giao bóng uy lực, Alexander Zverev nhanh chóng chiếm ưu thế khi giành break ngay game mở màn.

Tay vợt người Đức tiếp tục gây sức ép, khiến Ben Shelton gặp nhiều khó khăn trong những pha bóng bền. Dù cứu hai break-point ở game thứ ba, đại diện Mỹ vẫn tiếp tục mất break và chịu thất bại 2-6 trong set đầu tiên.

Zverev đánh bại Shelton để sớm vào bán kết - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Ben Shelton cải thiện khả năng giao bóng, tạo thế trận cân bằng hơn. Tuy nhiên, Zverev vẫn duy trì sự ổn định, không cho đối thủ cơ hội bẻ game.

Hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua. Tại đây, bản lĩnh của Zverev tiếp tục được thể hiện khi Shelton liên tiếp mắc lỗi đáng tiếc.

Sau 94 phút, Zverev khép lại trận đấu bằng cú thuận tay uy lực, giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của Zverev trước Shelton, tiếp tục khẳng định ưu thế tuyệt đối trong những lần đối đầu.

Kết quả giúp Zverev toàn thắng hai trận vòng bảng, đồng thời khiến tài năng trẻ Rafael Jodar chính thức hết cơ hội cạnh tranh vé bán kết ATP Finals 2026.