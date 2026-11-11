Với quy mô hơn 700 gian hàng từ hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước đã biến Vietnam Foodexpo 2026 thành điểm hội tụ tinh hoa công nghệ, sản phẩm và giải pháp hàng đầu của ngành công nghiệp thực phẩm thế giới.

Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế chính thức khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 - Vietnam Foodexpo 2026.

Vietnam Foodexpo 2026 quy tụ hơn 700 gian hàng từ hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, ghi nhận mức tăng trưởng gấp 1,5 lần so với năm 2025. Các doanh nghiệp trưng bày hơn 700 gian hàng và kiến tạo nên không gian hội tụ tinh hoa công nghệ, sản phẩm, giải pháp hàng đầu của ngành công nghiệp thực phẩm thế giới.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của Vietnam Foodexpo 2026 là sự xuất hiện của hơn 100 doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ Halal. Đây là bước đi chiến lược nhằm giúp nông sản, thực phẩm Việt tiếp cận trực tiếp vào thị trường Halal toàn cầu đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ người tiêu dùng tại 112 quốc gia, tương đương khoảng 25% dân số thế giới.

Vietnam Foodexpo 2026 quy tụ hơn 700 gian hàng từ hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại cho biết, ngành công nghiệp thực phẩm và nông thủy sản luôn giữ vai trò là trụ cột quan trọng trong nền kinh tế, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội mà còn đóng góp tỷ trọng lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng GDP của đất nước.

Ông nhấn mạnh, tiếp nối bề dày uy tín và tầm ảnh hưởng sẵn có, Vietnam Foodexpo 2026 tiếp tục được củng cố vị thế thông qua sự kết hợp lần đầu tiên trong lịch sử với SIAL - một trong những thương hiệu triển lãm thực phẩm hàng đầu thế giới với hơn 60 năm tiên phong đổi mới trong ngành thực phẩm.

Sự đồng hành này, góp phần nâng tầm quy mô sự kiện lên mức lớn nhất từ trước tới nay, biến Vietnam Foodexpo 2026 thành điểm hội tụ tinh hoa công nghệ, sản phẩm và giải pháp hàng đầu của ngành công nghiệp thực phẩm thế giới.

Theo ông, Vietnam Foodexpo không chỉ là một điểm hẹn giao thương trọng điểm, mà tiếp tục đóng vai trò là “la bàn” chiến lược, định hướng và định hình lộ trình để ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam vươn mình hòa nhịp sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cụ thể, Vietnam Foodexpo thúc đẩy chuẩn mực toàn cầu khi tại triển lãm năm nay có hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như HACCP, ISO; hơn 80% sở hữu các chứng nhận quốc tế cao cấp (BRC, FSSC, EU Organic...) để chinh phục các thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu.

Đặc biệt, sự góp mặt của gần 100 doanh nghiệp đạt chuẩn Halal là bước đi chiến lược mang tầm quốc gia, mở ra cánh cửa rộng lớn để nông sản Việt tiếp cận trực tiếp thị trường Halal toàn cầu với 2 tỷ người tiêu dùng.

Song song đó, triển lãm còn khẳng định uy tín Thương hiệu Quốc gia. Ông chỉ rõ khu gian hàng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với quy mô hơn 300m2 tiếp tục là điểm sáng, hội tụ những "đại sứ" tiêu biểu đại diện cho chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh của nền sản xuất Việt Nam trên trường quốc tế.

Triển lãm cũng kết nối dòng chảy thương mại và đầu tư chiến lược. Bởi đây không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là không gian hội tụ của chuỗi các diễn đàn, hội nghị chuyên sâu.

Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường pháp lý, chính sách xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, để ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới, vươn xa hơn nữa trên bản đồ lương thực - thực phẩm thế giới, ông Phú cho hay.

Triển lãm Vietnam Foodexpo 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến hết ngày 14/11.