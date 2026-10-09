Xuất khẩu cà phê Việt Nam lập kỷ lục 8,92 tỷ USD năm 2025, nhưng ngành hàng vẫn phụ thuộc lớn vào cà phê nguyên liệu, trong khi việc xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị trên mỗi sản phẩm còn nhiều dư địa.

Theo ông Trần Minh Thắng, Trưởng Phòng Chính sách xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cứ 5 hạt cà phê Robusta được sản xuất trên thế giới thì có khoảng 2 hạt đến từ Việt Nam. Thế nhưng, dù hạt cà phê trong ly của người tiêu dùng quốc tế có thể được trồng tại Tây Nguyên, Việt Nam vẫn chưa phải cái tên được nhớ đến rộng rãi khi nhắc tới cà phê.

Nguyên nhân là phần lớn cà phê Việt xuất khẩu vẫn được sử dụng làm nguyên liệu cho các hãng rang xay quốc tế, dù hiện nay Robusta Việt đang chiếm gần 40% sản lượng toàn cầu.

“Khoảng trống hiện nay không đơn thuần là Robusta chưa được quảng bá đủ, mà trước hết là chưa có một định vị đủ rõ”, ông Thắng nhấn mạnh tại hội thảo “Để Robusta Việt thoát vai ‘làm nền’, khẳng định thương hiệu riêng”, do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM chiều 9/10.

Cà phê Việt xuất khẩu vẫn chủ yếu ở dạng hạt thô. Ảnh: Quang Định

Theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại, ngành cà phê cần xác định Robusta Việt Nam muốn được thế giới nhớ đến bằng giá trị nào, từ chất lượng, hương vị đặc trưng, nguồn gốc vùng trồng đến bản sắc văn hóa cà phê Việt Nam.

TS Đào Trọng Hiếu, chuyên gia chế biến và phát triển thị trường nông sản, cũng cho rằng muốn xây dựng thương hiệu Robusta Việt Nam trên thị trường quốc tế, ngành cà phê cần chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị trên từng sản phẩm.

Đồng quan điểm, ông Trần Mạnh Hào, thành viên HĐQT Golden Coffee, Tổng giám đốc SK Connect, cho rằng bài toán thương hiệu càng cấp thiết khi xuất khẩu cà phê Việt Nam đang đối mặt với nghịch lý: năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 8,92 tỷ USD, nhưng trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng xuất khẩu tăng trong khi kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước.

Vì thế, ông Hào cho rằng ngành cà phê cần chuyển trọng tâm từ tăng sản lượng sang nâng giá trị trên mỗi kg xuất khẩu. Thay vì hỏi chúng ta có thể bán thêm bao nhiêu tấn cà phê, hãy hỏi Việt Nam sẽ làm gì để giữ thêm được giá trị trên mỗi kg cà phê xuất khẩu.

Muốn nâng tầm Robusta Việt Nam trên thị trường thế giới, cần gia tăng giá trị trên từng sản phẩm. Ảnh: Quang Định

Ông tin rằng, với quy mô xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, nếu giá bán bình quân tăng thêm 0,5 USD/kg, ngành cà phê có thể thu thêm khoảng 750 triệu USD.

Giá trị gia tăng có thể bắt đầu ngay từ vùng nguyên liệu, thông qua việc thu hoạch đúng độ chín, cải thiện quy trình sơ chế và phân loại chất lượng.

Xa hơn, doanh nghiệp cần mở rộng chế biến sâu, phát triển các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê hòa tan, đồ uống pha sẵn, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng thay vì chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân xanh.

Tại hội thảo, ông Hào cũng đề xuất xây dựng hệ thống nhận diện chung cho Robusta Việt Nam mang tên Robusta Origin Passport, gắn với các tiêu chuẩn về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và khả năng truy xuất. Theo ông, hệ thống này không nhằm thay thế thương hiệu riêng của từng doanh nghiệp, mà tạo nền tảng chung để người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc và chất lượng Robusta Việt Nam, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng uy tín trên thị trường quốc tế.