Chiều 6/10/2026, Báo Nhân Dân công bố chương trình nghệ thuật Chắp cánh tuổi thơ với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”. Chương trình sẽ diễn ra vào 16h ngày 10/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long.

Lấy thiếu nhi làm trung tâm, chương trình kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt, giúp các em khám phá thế giới, cảm nhận những giá trị của gia đình, quê hương và có thêm động lực học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: “Với Chắp cánh tuổi thơ, chúng tôi mong niềm vui từ sân khấu sẽ tiếp tục khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu. Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như Chắp cánh tuổi thơ không chỉ nhằm mang đến niềm vui mà sâu xa hơn chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình, nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành".

Chắp cánh tuổi thơ quy tụ các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy phim Thỏ ơi!, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, cùng diễn viên nhí Ali Thục Phương của Cách em 1 milimet, Cao Phú Quý, Hạo Khang (Quý tử vượt giàu), Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh (Hành trình công lý), Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi. Tham gia biểu diễn có Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT.

Nội dung nghệ thuật được cấu trúc thành 3 chương: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ” tạo nên hành trình từ những giá trị nuôi dưỡng tuổi thơ đến khám phá thế giới và nhận ra những điều mỗi em mong muốn thực hiện. Đồng hành cùng Chắp cánh tuổi thơ là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - người từng tạo dấu ấn với chương trình Tổ quốc trong tim.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và diễn viên Ali Thục Phương tại họp báo.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ giao lưu, tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi với vai trò khách mời đặc biệt. Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người 4 lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á. Câu chuyện theo đuổi đam mê của anh góp phần khơi gợi ở các em tinh thần kiên trì, ý chí rèn luyện để thực hiện ước mơ. Đồng hành cùng các em nhỏ là hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc phim Trại buôn người đảm nhiệm.

Ảnh, video: BTC