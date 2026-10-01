Sao Việt 1/10/2026

Tin sao Việt 1/10: NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long vui say hò hẹn mặc thời tiết xấu. Hoa hậu H'Hen Niê bình thản ăn ốc giữa nước ngập.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long vui say "mưa gió kệ trời"

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc chia sẻ ảnh cùng NSND Tự Long đi ăn tối, uống bia cùng chú thích: "Mỗi đứa làm một chai bia/ Nắng, mưa, gió, bão ngoài kia mặc trời". Hai nghệ sĩ gạo cội có tình bạn tri kỷ hơn 30 năm, gắn bó từ thời sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội những năm 1994, 1995 cho đến nay.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả tán thưởng tình bạn 30 năm của hai người, thỉnh thoảng trêu Xuân Bắc "đăng ảnh bên Tự Long còn nhiều hơn vợ con". Do làm chung lĩnh vực nghệ thuật và đều đang đảm nhận vai trò quản lý, Xuân Bắc và Tự Long thường xuyên gặp gỡ các chương trình, sự kiện lớn. Trước đó, khoảnh khắc Xuân Bắc ăn cơm hộp trên ô tô do Tự Long chụp cũng được dư luận quan tâm, chia sẻ.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long vui say "mưa gió kệ trời".

Hoa hậu H'Hen Niê bình thản ăn ốc giữa nước ngập

Trên trang cá nhân, hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ ảnh ngồi bó gối, co cả hai chân lên chiếc ghế gỗ trong phim trường đang bị ngập nước lênh láng. Mặc nước ngập, cô bình thản pha nước chấm bằng quất để ăn ốc, tạo sự tương phản thú vị. "Chèn ơi, Hen vừa vượt lũ (không thấy bè) vừa nhể ốc xem trailer The Face Vietnam nè cả nhà", người đẹp viết.

Thời gian gần đây, hoa hậu H'Hen Niê trở lại hoạt động chăm chỉ sau khi sinh con. Cô đang được quan tâm với vai trò HLV tại chương trình The Face Vietnam mùa này và đắt show quảng cáo, đại sứ nhãn hàng. Chồng H'Hen Niê - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vừa lo công việc riêng vừa thu xếp theo sát chăm sóc vợ.

Hoa hậu H'Hen Niê bình thản ăn ốc giữa nước ngập.

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