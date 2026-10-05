Sao Việt 5/10/2026

Mai Phương Thúy sexy giữa tranh cãi

Trên trang cá nhân, hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ảnh đồ bơi một mảnh quyến rũ cùng chú thích: "Tạo dáng khó hiểu". Thiết kế của cô xẻ ngực sâu chữ V kéo dài xuống sát phần eo với các khoảng hở sâu hai bên eo tôn vóc dáng, khoe trọn đường cong nóng bỏng và đôi chân dài.

Bức ảnh gây chú ý khi hoa hậu Mai Phương Thúy đang bị bàn tán về sắc vóc trên mạng xã hội Threads. Những ngày qua, người dùng mạng đăng loạt ảnh Mai Phương Thúy xuất hiện tại Model Kids Vietnam 2026 cũng như một số ảnh đi ăn với bạn bè, cho rằng cô quá xuề xòa khi không trang điểm dù mang tư cách hoa hậu, người của công chúng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ảnh nóng bỏng.

Cục trưởng Xuân Bắc nhận xét về MC Khánh Vy

MC Khánh Vy vừa chia sẻ đoạn clip trò chuyện thân thiết với Cục trưởng Xuân Bắc. Cô bất ngờ phát hiện NSND Xuân Bắc có cùng ngày, tháng sinh với mình. Đáng chú ý, trong video, Xuân Bắc đã giới thiệu Khánh Vy với khán giả: "Đây là Vy - cháu tôi, rất xinh đẹp và tài năng, mỗi tội đang trong tình trạng 'vườn không nhà trống' khiến nữ MC ngại ngùng.

Video đang gây sốt, thu hút 56,8 nghìn lượt thích cùng gần 400 bình luận. Nhiều khán giả tán thưởng: "Hai tài năng trong một khung hình", "Pha đùa sinh ngày 20 với 22 đẳng cấp thật sự", "Khánh Vy xinh gái, Xuân Bắc thì trẻ lại"', "Khánh Vy ngày càng xinh đẹp, trí tuệ"... Trước đó, MC Khánh Vy vừa gây sốt khi dẫn Miss Universe Vietnam, được ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International - khen: "Bạn cũng có thể trở thành Miss Universe Vietnam đấy. Quá đẹp".

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Tú Liên