Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rộng 29ha, được đầu tư 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do UBND quận Cẩm Lệ (cũ) làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng từ năm 2019, đến cuối năm 2023 cơ bản hoàn thành phần hạ tầng.

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy của Cụm công nghiệp Cẩm Lệ đã đạt 100%. Cụ thể, sau khi thông báo tiếp nhận hồ sơ vào hoạt động trong Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, đã có 99 doanh nghiệp đăng ký. Qua chấm chọn, đã công bố 51/99 doanh nghiệp đủ điều kiện vào hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, đến nay, Cụm công nghiệp Cẩm Lệ vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động vì không có đường vào, chưa hoàn thành khớp nối hệ thống thoát nước.

UBND TP Đà Nẵng đã công bố thông tin về tình hình đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách (dự án đầu tư công) trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025. Trong đó, TP sẽ tiếp tục triển khai khớp nối hạ tầng giao thông và thoát nước Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Sau khi hoàn thiện việc khớp nối hạ tầng, các doanh nghiệp sẽ được bàn giao đất thực tế để đầu tư vào cụm công nghiệp này.

Ghi nhận của VietNamNet, hạ tầng tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ đã cơ bản xong, tuy nhiên hạ tầng kết nối bên ngoài và xử lý môi trường chưa hoàn thiện.

Cụm công nghiệp được quy hoạch trên đồi, từng nhiều lần gây lũ bùn tràn xuống, làm hư hại nhà dân bên dưới. Để giải quyết tình trạng này, xung quanh các vị trí tiếp giáp nhà dân đã được xây dựng kè chắn, trồng cây xanh ngăn bùn tràn xuống.

Bỏ hoang thời gian dài, một số khu vực tại dự án cỏ mọc um tùm, tràn xuống đường.

Trên những hốc núi sát dự án biến thành bãi rác, phế thải xây dựng. Cây xanh trồng tại dự án èo uột, chết khô.

Một số vị trí tại cụm công nghiệp, bùn non tràn thẳng xuống lòng đường gây trơn trượt khi trời mưa.

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ để hoang, người dân tranh thủ chăn thả gia súc.