Ngày 12/3, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị), cho biết công an địa phương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cụm linh vật ngựa bị phá hoại.

Theo ông Vũ, vụ việc liên quan đến cụm linh vật ngựa “Mã đáo thành công” tại địa phương được phát hiện bị hư hại vào ngày 11/3.

Nhiều linh vật ngựa trong cụm “Mã đáo thành công” ở Lao Bảo bị kẻ xấu phá hoại. Ảnh: CTV

Thời điểm này, các linh vật chỉ hư hỏng nhẹ nên chính quyền xã dự định thuê thợ sửa chữa.

Tuy nhiên, đến sáng 12/3, khi kiểm tra lại khu vực trưng bày, chính quyền địa phương phát hiện các linh vật tiếp tục bị phá hoại nghiêm trọng hơn.

“Cả 8 con ngựa đều bị chặt phá, có con gãy chân, có con mất đầu, mất đuôi, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi”, ông Vũ cho biết.

Theo lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, nếu không xảy ra sự việc trên, cụm linh vật ngựa dự kiến sẽ được trưng bày phục vụ người dân và du khách vào dịp 30/4.

Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Ảnh: CTV

Bộ linh vật gồm 8 con ngựa với chủ đề “Mã đáo thành công” được địa phương bố trí tại khu vực trung tâm nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan dịp đầu năm.

Sau khi trưng bày, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm du xuân, chụp ảnh của người dân và du khách khi đến thị trấn biên giới Lao Bảo.

“Bao nhiêu công sức, tâm huyết của chính quyền và bà con nhân dân bị phá hoại, ai thấy cũng đau lòng”, ông Vũ nói.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.