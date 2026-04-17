Năm 2026, tết Hàn thực rơi vào Chủ nhật, ngày 19/4 dương lịch. Thời gian tốt nhất để thực hiện nghi lễ cúng tết Hàn thực là vào đúng ngày mùng 3/3 âm lịch và nên hoàn thành lễ cúng trước 19h. Điều này giúp thể hiện lòng thành tâm của gia chủ cũng như giữ trọn vẹn ý nghĩa tinh thần của ngày lễ.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, các khung giờ đẹp cúng tết Hàn thực năm 2026 là: giờ Ất Mão (5h-7h), giờ Bính Thìn (7h-9h), giờ Kỷ Mùi (13h-15h), giờ Tân Dậu (17h-19h).

Năm nay, tết Hàn thực rơi vào Chủ nhật, là cơ hội để gia đình sum họp, cùng nhau chuẩn bị bánh trôi, bánh chay. Nếu có điều kiện, các gia đình có thể chuẩn bị một mâm cỗ đầy đủ để dâng lên tổ tiên.

Khi cúng Tết Hàn thực, dù chọn ngày nào, giờ nào thì việc chuẩn bị mâm cúng chu đáo và thành tâm khấn vái là điều quan trọng nhất.

