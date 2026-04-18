Tết Hàn thực (mùng 3/3 âm lịch) là một ngày Tết quan trọng trong văn hóa của người Việt Nam từ xưa tới nay, mang ý nghĩa tưởng nhớ về nguồn cội, tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, đồng thời thể hiện sự đoàn kết trong gia đình.

Năm Bính Ngọ 2026, tết Hàn thực rơi vào ngày Chủ nhật (19/4 dương lịch). Ngoài chuẩn bị mâm cúng với bánh trôi, bánh chay, hương, hoa, cau trầu..., gia chủ sẽ thành tâm đọc bài văn khấn tết Hàn thực.

Nhiều gia đình giữ truyền thống nặn bánh trôi, bánh chay vào dịp tết Hàn thực. Ảnh: Đặng Thu Vân

Dưới đây là bài văn khấn tết Hàn thực 2026 chuẩn theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hoá Thông tin):

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy cao tằng Tổ khảo, cao tằng Tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, gặp tiết Hàn thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… (họ của gia chủ) cúi xin thương xót cho con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời vong linh các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận, trên bảo dưới nghe.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

