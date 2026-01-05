Sau một năm bền bỉ “chạy đua” với những thành tựu, vượt qua nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, những ngày cuối năm luôn là thời điểm để mỗi người chậm lại, nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho một năm mới với nhiều khởi sắc. Đồng hành cùng người dùng trong khoảnh khắc đặc biệt này, vivo chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với chủ đề “Cùng vivo gọi Tết về”. Chiến dịch mang đến chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi cho các dòng sản phẩm từ X series đến Y series, đặc biệt là cơ hội sở hữu Ngựa Vàng may mắn dành riêng cho khách hàng của vivo.

Ngựa Vàng ê hề - cùng vivo gọi Tết về với quà tặng lên đến 1 tỷ đồng

Việc lựa chọn hình ảnh Ngựa Vàng không chỉ đơn thuần là một phần thưởng mang giá trị vật chất mà còn hướng đến năm Bính Ngọ đang đến gần, đại diện cho biểu tượng của sự bền bỉ và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Thông qua món quà mang ý nghĩa này, vivo mong muốn gửi đến người dùng lời tri ân chân thành về hành trình nỗ lực suốt một năm qua của mỗi người và tiếp thêm động lực cho những khởi đầu mới. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà vivo muốn lan tỏa trong toàn bộ chiến dịch Tết 2026.

Cụ thể từ ngày 1/1 đến 28/2/2026, vivo áp dụng phiếu mua hàng trị giá lên đến 800.000 đồng hoặc giảm trực tiếp đến 600.000 đồng cho các sản phẩm đủ điều kiện tại các hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, người dùng khi mua điện thọại còn nhận quà tặng loa Bluetooth EP-Windy, góp phần hoàn thiện trải nghiệm giải trí trong những ngày đầu năm mới. Không chỉ dừng lại ở ưu đãi giá, vivo tiếp tục gia tăng sự an tâm cho khách hàng với chính sách bảo hành lên đến 24 tháng, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài sau bán hàng.

Đối với người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị nhưng vẫn cân nhắc về tài chính, vivo mang đến giải pháp mua sắm linh hoạt thông qua chương trình trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, cùng chính sách thu cũ đổi mới hỗ trợ lên đến 2 triệu đồng. Những ưu đãi này giúp người dùng dễ dàng sở hữu smartphone để khởi đầu năm mới.

Với chính sách giảm giá đặc biệt cho dịp Tết, người dùng có thể sở hữu các sản phẩm của vivo từ X series đến Y series với mức giá hợp lý. Với các sản phẩm cao cấp nhất của vivo là vivo X300 Pro chỉ còn 31.990.000 đồng, vivo X300 là 21.490.000 đồng. Các sản phẩm hot trong phân khúc tầm trung với thiết kế và camera chụp ảnh thời thượng như vivo V60 chỉ còn 15.990.000 đồng.

Đặc biệt hơn, ngoài chương trình giảm giá đặc biệt của vivo, người dùng còn có thể hưởng thêm ưu đãi từ hệ thống Thế giới di động từ ngày 1.1 đến 7.1 để sở hữu chiếc điện thoại vivo V60 Lite với giá không thể nào rẻ hơn nữa khi chỉ còn 9.660.000 đồng.

Chính sách giảm giá thôi là chưa đủ, khi mua các sản phẩm vivo dịp Tết này, người dùng còn có cơ hội may mắn sở hữu phiên bản ngựa vàng vivo với chất vàng 18K. Tổng giá trị Ngựa Vàng được trao cho khách hàng may mắn là 26 miếng vàng, được quay số may mắn theo đợt và sẽ được công bố công khai trên fanpage chính thức của vivo Việt Nam.

vivo Y31d - Pin bền thích mê, ngựa vàng ê hề

Đặc biệt hơn, trong dịp Tết 2026, vivo sẽ cho ra mắt vivo Y31d được trang bị siêu pin bluevolt 7.200mAh top đầu phân khúc. Thay vì chỉ giới thiệu thông số, vivo lựa chọn cách chứng thực trực tiếp sức mạnh pin ngay trong phiên livestream “Pin bền thích mê, ngựa vàng ê hề” với hình thức “còn live là còn mã lộc” mang đến trải nghiệm chân thực và dễ kiểm chứng cho người dùng. Buổi livestream còn có sự đồng hành của các khách mời Lê Dương Bảo Lâm, Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên không gian tương tác sôi động và chân thực.

Các buổi phát sóng lần lượt diễn ra vào các ngày 11/1, 16/1, 24/1 và 30/1/2026, hứa hẹn tạo nên không khí săn quà rộn ràng, đậm sắc xuân ngay từ những ngày đầu năm. Các phiên livestream vivo sẽ liên tục trao tặng nhiều phần quà giá trị với tổng giải thưởng 16 Ngựa Vàng 18K hay phiếu quà tặng, mang đến cơ hội nhận lộc đầu năm cho đông đảo người xem.

Thêm vào đó, ngoài các hoạt động mua sản phẩm để có cơ hội may mắn nhận Ngựa Vàng, theo dõi và tham gia tương tác livestream, người dùng còn có thể tham gia các hoạt động minigame trên fanpage vivo Việt Nam để thêm cơ hội sở hữu Ngựa Vàng.

Với chuỗi hoạt động hấp dẫn từ online đến mua hàng cùng nhiều chương trình ưu đãi thiết thực, chiến dịch “Cùng vivo gọi Tết về” không chỉ mang đến cơ hội săn quà tặng giá trị mà còn gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ, nỗ lực và niềm tin vào những khởi đầu mới - đúng với tinh thần của một mùa Tết đoàn viên đang đến rất gần.

Người dùng tham khảo các chính sách giảm giá tại:

https://www.thegioididong.com/chuong-trinh-cung-vivo-goi-tet-ve

Và theo dõi fanpage chính thức của vivo Việt Nam để có cơ hội nhận được nhiều phần quà có giá trị.