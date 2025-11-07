Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tỷ phú Lý Xuân Bình đã qua đời tại một bệnh viện ở Bắc Kinh hồi tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi.

Ông từng nổi tiếng khắp châu Á khi thừa kế khối tài sản khổng lồ của một nữ diễn viên Hollywood giàu có, sở hữu khối tài sản ước tính 26,8 tỷ NDT (tương đương hàng tỷ USD). Từ câu chuyện cuộc đời, ông được gọi là “người đàn ông 'ăn bám' giàu nhất lịch sử” và “nhà từ thiện số 1 Trung Quốc”. Thế nhưng, cuối đời ông lại sống cô độc, mắc chứng sa sút trí tuệ và vướng vào tranh chấp tài sản.

Lý Xuân Bình có vẻ ngoài lịch lãm. Ảnh: 163

Sinh năm 1949 tại tỉnh Giang Tô, Lý Xuân Bình từng là lính công binh, sau đó bị kỷ luật và đi “lao cải” vì ẩu đả.

Năm 1978, ông xin làm phục vụ trong một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh, nuôi hy vọng tìm cơ hội ra nước ngoài.

Nhờ vẻ ngoài điển trai và cách giao tiếp khéo léo, ông lọt vào mắt xanh của một nữ diễn viên Hollywood 68 tuổi, giàu có, không con cái. Bà nói ông trông giống người chồng đã khuất, đưa 100USD tiền boa và mời sang Mỹ cùng mình.

Năm 1982, Lý Xuân Bình theo bà sang New York, sống trong căn biệt thự sang trọng và chăm sóc bà hơn chục năm, không đòi hỏi tiền bạc hay danh phận.

Cuộc đời của vị tỷ phú nhiều thăng trầm. Ảnh: Worldjournal

Trước khi qua đời vì ung thư năm 1990, nữ tỷ phú tổ chức một lễ cưới nhỏ, để lại cho ông 90% tài sản, ước tính trị giá 26,8 tỷ NDT, kèm điều kiện “không được tái hôn”. Từ một người từng đi "lao cải", ông trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Trở về Trung Quốc năm 1991, Lý Xuân Bình sống xa hoa: mua biệt thự 1.500m2, sắm 3 chiếc Rolls-Royce, tuyển gần 40 nhân viên phục vụ và đầu tư mạnh vào bất động sản. Sau đó, ông chuyển hướng làm thiện nguyện – vừa để “rửa tiếng ăn bám”, vừa muốn giúp người nghèo.

Theo World Journal, ông từng quyên góp hàng tỷ nhân dân tệ cho các hoạt động từ thiện, là người đầu tiên được vinh danh “Nhà từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc”.

Thế nhưng, cuộc sống xa hoa không kéo dài. Năm 2016, ông bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, bắt đầu chuỗi ngày bi kịch. Chỉ 2 năm sau, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, ông bị người thân và quản lý lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Từ biệt thự, xe sang đến quỹ từ thiện lần lượt bị bán hoặc chuyển nhượng trái phép.

Ông từng mua một lúc 3 chiếc xe sang. Ảnh: Toutiao

Cuối đời, Lý Xuân Bình sống trong viện dưỡng lão, sức khỏe sa sút, tài sản tiêu tán, không còn người thân cận kề.

Tháng 10/2025, ông qua đời ở tuổi 76, khép lại cuộc đời thăng trầm của một người từng bước lên đỉnh cao giàu sang nhờ tình yêu, nhưng lại ra đi trong cô độc – để lại bài học cay đắng về tiền bạc, niềm tin.