Warren Buffett

Ảnh: Business Insider

Nhiều năm nay, tỷ phú Mỹ Warren Buffett vẫn thường ăn sáng ở một tiệm đồ ăn nhanh. Phần ăn mỗi ngày sẽ phụ thuộc vào sự lên xuống của giá cổ phiếu mà ông đầu tư. Nếu cổ phiếu tăng, ông sẽ ăn bánh mì thịt xông khói, trứng, phô mai giá 3,17 USD (83 nghìn đồng); còn nếu giảm, ông ăn món đơn giản hơn có giá 2,61 USD (68 nghìn đồng), theo Yahoo Finance.

Tỷ phú Buffett hiện vẫn sống trong căn nhà 5 phòng ngủ tại Omaha (Nebraska) mà ông mua từ năm 1958 và chưa từng muốn chuyển sang biệt thự đắt tiền hơn.

Ảnh: Tampa Bays

Vị tỷ phú sở hữu khối tài sản lên tới 139 tỷ USD (3.614 nghìn tỷ đồng) này khẳng định: “Giàu có không nhất thiết phải gắn liền với tiêu xài hoang phí”. Chiếc ô tô của ông không phải là siêu xe đời mới mà là một chiếc xe cũ, bởi ông cho rằng: “Tôi chỉ đi vài nghìn km mỗi năm thì mua xe mới để làm gì?”.

Bill Gates

Ảnh: WSJ

Người đồng sáng lập Microsoft thường không mấy quan tâm đến các xu hướng thời trang. Sở hữu khối tài sản hơn 116 tỷ USD (3.016 nghìn tỷ đồng), song ông vẫn thường sử dụng một chiếc đồng hồ có giá khoảng 10 USD (260 nghìn đồng), theo Politico.

Ông cũng thường xuất hiện trong trang phục giản dị với áo len cổ chữ V cùng áo sơ mi có cổ.

Ingvar Kamprad

Ảnh: BBC

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Sydsvenskan, nhà sáng lập hãng nội thất IKEA từng nói: “Tôi thường cắt tóc mỗi khi ghé thăm một quốc gia đang phát triển nào đó”.

Đây không phải là thói quen tiết kiệm duy nhất của vị tỷ phú Thụy Điển. Ông Kamprad luôn mua vé máy bay hạng phổ thông, ở khách sạn bình dân và mặc quần áo mua ở chợ trời.

Michael Bloomberg

Ảnh: Yahoo

“Ông trùm” đế chế truyền thông Bloomberg, người sở hữu khối tài sản 104 tỷ USD (2.704 nghìn tỷ đồng), được cho là đã đi hai đôi giày đen đến công ty trong suốt hơn 10 năm. “Khi giày hỏng, chúng ta vẫn có thể thay đế, đóng lại gót. Đâu nhất thiết phải bỏ đi để mua đôi mới”, ông cho biết trên New York Post.

David Cheriton

Ảnh: Forbes

David Cheriton, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Stanford, là một trong những người đầu tư đầu tiên vào Google và trở thành tỷ phú với khối tài sản ước tính hơn 16 tỷ USD (416 nghìn tỷ đồng). Cheriton nổi tiếng với lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan, bị truyền thông gọi là “tỷ phú keo kiệt nhất Thung lũng Silicon”.

Không chỉ ở nhà cũ, đi xe cổ, vị tỷ phú này còn chỉ mua cà phê khi có khuyến mãi hoặc phiếu giảm giá và thậm chí còn tái sử dụng trà túi lọc.

Azim Premji

Ảnh: CNBC

Azim Premji là Chủ tịch Wipro Limited, một trong các hãng tư vấn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới. Ông hiện có khối tài sản hơn 11,5 tỷ USD (299 nghìn tỷ đồng).

Người đàn ông được mệnh danh là “ông vua công nghệ Ấn Độ” này thường xuyên nhắc nhân viên tắt đèn khi ra khỏi phòng làm việc và theo dõi cả số cuộn giấy họ sử dụng.