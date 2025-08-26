Theo báo cáo mới nhất của McKinsey Global Institute, AI có khả năng tạo ra giá trị kinh tế từ 13 đến 21 nghìn tỷ USD mỗi năm trên toàn thế giới đến năm 2030. Trong khi các tập đoàn lớn đang tích cực ứng dụng AI để tối ưu hóa hoạt động và tăng cường lợi thế cạnh tranh, câu hỏi được đặt ra là liệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể theo kịp cuộc đua này hay không.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tham vọng về kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030, song thực tế cho thấy khoảng cách giữa tham vọng và hiện thực vẫn còn khá lớn. Trong khi các doanh nghiệp lớn có đủ nguồn lực để đầu tư vào công nghệ tiên tiến, hơn 600,000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp cả nước lại đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong hành trình chuyển đổi số.

Khảo sát gần đây của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho thấy những con số đáng quan ngại. 68% doanh nghiệp SMEs coi chi phí là rào cản lớn nhất trong việc tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại. Nhiều chủ doanh nghiệp chia sẻ rằng các gói phần mềm quản lý truyền thống thường có mức giá từ 50 đến 200 triệu đồng mỗi năm, một con số không hề nhỏ đối với những doanh nghiệp có doanh thu vài tỷ đồng.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở chi phí. Trong thời đại mà con người được coi là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, việc không có hệ thống quản lý nhân tài hiện đại đang khiến nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội phát triển. Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có hệ thống đánh giá năng lực và phát triển nhân tài tốt thường có tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn 40% và năng suất làm việc tăng 25% so với những doanh nghiệp chỉ dựa vào phương thức quản lý truyền thống.

Để minh họa, hãy nhìn vào câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Dũng, chủ một cửa hàng bán lẻ tại TP.HCM. Với đội ngũ chỉ 20 nhân viên, anh từng gặp khó khăn trong việc theo dõi hiệu suất và đào tạo, dẫn đến tỷ lệ nghỉ việc cao. Sau khi áp dụng công cụ AI quản lý nhân sự, doanh thu của anh tăng 30% chỉ trong 6 tháng, nhờ nhân viên được đào tạo phù hợp và động lực làm việc cao hơn.

Nhận thức được những khó khăn này, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã bắt đầu tìm cách thu hẹp khoảng cách. Trong số đó, một số công ty đã chọn cách tiếp cận khác biệt bằng việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh để phù hợp với khả năng tài chính của các doanh nghiệp nhỏ. Thay vì theo mô hình thuê bao hàng năm truyền thống, họ chuyển sang mô hình đầu tư một lần với chi phí thấp hơn đáng kể.

Tanca, một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực này, vừa công bố chương trình hỗ trợ 1000 doanh nghiệp chuyển đổi số với mức đầu tư chỉ 2.8 triệu đồng sử dụng trọn đời. Chương trình không chỉ cung cấp hệ thống quản lý nhân sự tích hợp AI mà còn bao gồm nền tảng đào tạo với hàng nghìn khóa học chuyên nghiệp. Theo lời chứng thực từ chị Lan, chủ doanh nghiệp may mặc tại Hà Nội: "Tanca đã thay đổi hoàn toàn cách chúng tôi quản lý đội ngũ. Chi phí thấp, dễ sử dụng, và kết quả vượt mong đợi – nhân viên của tôi giờ đây năng động hơn bao giờ hết." Theo đại diện công ty, đây là nỗ lực nhằm thay đổi cách thức tiếp cận công nghệ, giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận những công cụ mà trước đây chỉ dành cho các tập đoàn lớn.

Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế số đang bùng nổ, các chuyên gia dự báo rằng SMEs áp dụng AI sớm sẽ có lợi thế cạnh tranh lâu dài, như giảm chi phí vận hành lên đến 20% và mở rộng thị trường nhanh chóng qua dữ liệu phân tích.

Những sáng kiến như thế này đang mở ra hy vọng mới cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ Việt Nam. Khi rào cản về chi phí được gỡ bỏ, việc chuyển đổi số không còn là đặc quyền của các doanh nghiệp lớn. Điều này không chỉ giúp cân bằng sân chơi mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế. Trong cuộc đua chuyển đổi số toàn cầu, Việt Nam cần sự tham gia của tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt quy mô lớn nhỏ, để có thể cùng nhau vươn lên trong kỷ nguyên công nghệ số.