Lần đầu tiên đặt chân đến Paris (Pháp), nghệ sĩ, MC Quyền Linh - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - không mang theo một kịch bản phim hay tham dự một liên hoan nghệ thuật. Anh đến với World Cup Vovinam thứ 7.

Văn hóa Việt Nam đang đi ra thế giới theo một cách rất đẹp

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về hành trình đặc biệt của mình, nghệ sĩ Quyền Linh bộc bạch: "Có những chuyến đi mình mong đợi từ lâu. Cũng có những chuyến đi đến tình cờ nhưng khi đã đặt chân tới mới nhận ra dường như nó đã được nối lại từ một câu chuyện của nhiều năm về trước. Với tôi, Paris lần này là một chuyến đi như thế".

Nam nghệ sĩ chia sẻ khi bước vào nhà thi đấu thể thao đa năng Halle Georges Carpentier, anh xúc động trước hình ảnh những màu da khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau nhưng tất cả đều khoác trên mình màu võ phục xanh truyền thống của Vovinam (Việt Võ Đạo) - môn võ thuật truyền thống nổi tiếng của Việt Nam.

"Một đứa trẻ có thể chưa từng đến Việt Nam. Cha mẹ của em có thể cũng chưa từng đặt chân đến Việt Nam. Nhưng em đang học một môn võ của Việt Nam, gọi tên kỹ thuật bằng tiếng Việt và từng ngày tiếp nhận những giá trị của Việt Võ Đạo. Tôi chợt nghĩ văn hóa Việt Nam đang đi ra thế giới theo một cách rất đẹp. Không cần những lời giới thiệu lớn lao. Một bài quyền, một thế võ, một cái cúi chào của võ sinh cũng có thể kể một câu chuyện về Việt Nam" - Quyền Linh chia sẻ.

Võ sư Phạm Quang Long trao đổi với diễn viên Quyền Linh trước cảnh quay võ thuật trong phim "Người Hà Nội" năm 1995 – cơ duyên bắt đầu mối gắn kết với Vovinam (ảnh tư liệu).

Cuộc hội ngộ kỳ lạ sau 31 năm và khát vọng đưa võ Việt vươn tầm thế giới

Chính trong lúc ngắm nhìn các môn sinh quốc tế say sưa tập luyện, ký ức của 31 năm về trước ùa về trong tâm trí Quyền Linh.

Anh kể năm 1995, khi tham gia diễn xuất trong phim Người Hà Nội phải đảm nhận một số phân cảnh hành động, đặc biệt là những pha đánh nhau khốc liệt tại khu vực mỏ đá. Để đảm bảo tính chân thực cho từng khung hình, lúc đó Quyền Linh đã được làm quen và tập luyện các kỹ thuật cơ bản của Vovinam. Người trực tiếp hướng dẫn anh cách ra đòn, di chuyển, té ngã và phối hợp an toàn với bạn diễn chính là võ sư Phạm Quang Long - người chịu trách nhiệm chỉ đạo và dàn dựng võ thuật cho bộ phim.

Một sự trùng hợp vô cùng thú vị đó là võ sư Phạm Quang Long năm ấy không chỉ là một người con của võ thuật mà còn là một đạo diễn điện ảnh. Năm 1994, ông đã sáng lập Câu lạc bộ Cascadeur (diễn viên đóng thế) đầu tiên của Việt Nam tại Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Võ sư Phạm Quang Long và MC Quyền Linh tại Mỹ.

Bộ phim Người Hà Nội hoàn thành, cuộc sống kéo mỗi người đi theo một ngã rẽ riêng. Nghệ sĩ Quyền Linh thừa nhận không bao giờ dám nghĩ 31 năm sau, anh và người thầy võ thuật trên trường quay năm nào lại có thể cùng hội ngộ tại Paris để chứng kiến một kỳ World Cup Vovinam.

"Cuộc đời có những vòng tròn thật lạ. Năm 1995, điện ảnh đưa tôi đến với Vovinam. Năm 2026, Vovinam lại đưa tôi đến Paris và khiến tôi nghĩ về điện ảnh", MC Quyền Linh nói.

Trong những ngày đồng hành cùng World Cup Vovinam tại Pháp, nghệ sĩ Quyền Linh có cơ hội trò chuyện sâu sắc với các nhân vật chủ chốt của phong trào võ thuật thế giới. Qua những cuộc đàm đạo, một trăn trở dần hình thành trong tâm trí anh: “Tại sao chúng ta chưa kể câu chuyện võ thuật Việt Nam với thế giới bằng điện ảnh một cách xứng tầm?''.

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM khẳng định, đây không phải là chuyện viển vông. Anh đã chính thức đặt vấn đề với võ sư Trần Nguyên Đạo, TS. Võ Danh Hải và TS. Phạm Quang Long về việc cùng nhau nghiên cứu một đề án chiến lược nhằm quảng bá văn hóa, võ thuật Việt Nam thông qua điện ảnh và các sản phẩm nghe nhìn.

Theo đó, có thể bắt đầu bằng những bộ phim tài liệu khắc họa hành trình Vovinam vươn ra thế giới, về những võ đường đặc biệt hay những vị võ sư đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để gieo hạt giống võ Việt ở những vùng đất xa xôi. Tiếp đó có thể là các series truyền hình, những định dạng nội dung số hiện đại tiếp cận giới trẻ.

Ảnh: NVCC