Phim điện ảnh Đường về vừa hoàn tất 3 ngày casting tại TPHCM. Theo ê-kíp, từ khi công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, dự án nhận gần 1.000 hồ sơ đăng ký online. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 thí sinh được lựa chọn để casting trực tiếp.

Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như Quách Ngọc Tuyên, Nam Em - Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Sỹ Toàn, Hoàng Phi, Long Đẹp Trai…

Các nghệ sĩ tham gia thử vai theo quy trình tuyển chọn chung, trải qua phần thể hiện và trao đổi với giám khảo như các ứng viên khác.

Nghệ sĩ Quyền Linh, Hoài Linh cùng ngồi casting tuyển chọn diễn viên phim.

Buổi tuyển chọn có sự tham gia của các nghệ sĩ với vai trò cố vấn nghệ thuật như: NSƯT Hoài Linh, Quyền Linh, đạo diễn Trung Lùn, NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền…

Bộ đôi NSƯT Hoài Linh và Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm thí sinh. Họ không chỉ nhận xét tổng thể mà còn “soi” kỹ từng khung hình biểu cảm cũng như diễn xuất tâm lý.

Tại buổi casting, nghệ sĩ Quyền Linh bất ngờ thị phạm cho Nam Em và Khả Ngân ở những phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật, khiến 2 nữ nghệ sĩ “khóc sướt mướt”. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng diễn viên để phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

Nam Em tham gia casting phim điện ảnh. Thời gian qua, cô vướng ồn ào tình cảm với bạn trai.

Nam nghệ sĩ cho biết, anh ủng hộ các dự án hướng đến giá trị nhân văn. Với Đường về, anh tham gia góp ý chuyên môn, trao đổi về cách xây dựng nhân vật và định hướng thông điệp phim.

Quyền Linh cũng thể hiện mong muốn đồng hành cùng các dự án trẻ có tâm huyết với điện ảnh Việt Nam. Với NSƯT Hoài Linh, ê-kíp tiết lộ, anh vừa tham gia casting, vừa tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho dự án.

Trước câu hỏi của VietNamNet: Nam Em từng vướng nhiều ồn ào đời tư, đơn vị sản xuất làm thế nào để tránh những rủi ro nếu cô đậu casting và tham gia đóng phim?

Đại diện đoàn phim nói chuyện diễn viên vướng ồn ào, scandal vốn là bài toàn khó. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát, gây rủi ro lớn cho cả dự án và danh tiếng nhà làm phim.

Đoàn phim có hợp đồng ràng buộc với các diễn viên, tránh ồn ào đời tư ảnh hưởng đến dự án.

Do đó, họ chủ động thông báo với từng diễn viên, đồng thời có hợp đồng ràng buộc để nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề đối với mỗi cá nhân.

"Chúng tôi yêu cầu diễn viên phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, tên tuổi của mình trong suốt thời gian làm phim và ra mắt phim trong hợp đồng. Đây là điều bắt buộc để bản thân mỗi người phải tự có lối ứng xử phù hợp", người này nói.

Phim Đường về thuộc thể loại tâm lý xã hội, khai thác những giá trị nhân văn, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Các diễn viên: Đoàn Minh Tài, Quách Ngọc Tuyên, Lê Bống, Thùy Trang... đến casting tìm kiếm cơ hội vai diễn.

Côn Đảo được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính - vùng đất linh thiêng, mang giá trị lịch sử và tinh thần đặc biệt, được ê-kíp kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hình ảnh của tác phẩm.

Ngoài ra, phim còn ghi hình tại TPHCM và một số địa phương khác. Thời gian quay dự kiến kéo dài 4 - 5 tuần, bắt đầu vào cuối tháng 4.

Clip Nam Em diễn sau khi được Quyền Linh mồi cảm xúc

Ảnh, clip: ĐPCC